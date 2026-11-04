Durante más de tres décadas, Dulce María ha construido una trayectoria frente a los reflectores, primero como actriz y después como una de las figuras reconocibles de la música pop latinoamericana. Ahora, la artista explora otro territorio de la industria del entretenimiento: la producción cinematográfica. Su primera experiencia como productora ejecutiva de un largometraje llega con ROTO, el nuevo thriller psicológico escrito y dirigido por Paco Álvarez, que se encuentra en su etapa final de postproducción en Ciudad de México y prepara su recorrido por festivales internacionales durante 2027. Más que un cambio de escenario, se trata de una nueva manera de participar en las historias que llegan al público.
Dulce María debuta como productora de cine con ROTO, el thriller psicológico que llega a festivales
Durante más de tres décadas, Dulce María ha construido una trayectoria frente a los reflectores, primero como actriz y después como una de las figuras reconocibles de la música pop latinoamericana. Ahora, la artista explora otro territorio de la industria del entretenimiento: la producción cinematográfica. Su primera experiencia como productora ejecutiva de un largometraje llega con ROTO, el nuevo thriller psicológico escrito y dirigido por Paco Álvarez, que se encuentra en su etapa final de postproducción en Ciudad de México y prepara su recorrido por festivales internacionales durante 2027. Más que un cambio de escenario, se trata de una nueva manera de participar en las historias que llegan al público.
Dulce María, de estar frente a las cámaras a impulsar historias detrás de ellas
Hay una diferencia importante entre protagonizar una historia y participar en su construcción. Para Dulce María, ROTO representa precisamente ese tránsito. Con más de 35 años de trayectoria en la música y la actuación, la artista suma ahora su primera experiencia como productora ejecutiva de un largometraje.
La película, desarrollada de manera independiente a través de Broken Films LLC y Moon & Sun Entertainment, reúne a Dulce María y Paco Álvarez en la producción ejecutiva. Una colaboración que abre una nueva etapa creativa para ambos y que permite a la intérprete explorar otras posibilidades dentro de una industria que conoce desde distintas perspectivas.
"Lo que comenzó como mi primera experiencia como productora se ha convertido en algo que quiero seguir explorando. Hay algo extraordinario en ayudar a que una película crezca desde una idea hasta convertirse en una experiencia que finalmente pertenece al público", comparte Dulce María.
Su declaración apunta a algo más interesante que una incursión ocasional: el descubrimiento de un espacio creativo que quiere seguir desarrollando.
ROTO: cuando el verdadero terror está en las heridas emocionales
Escrita y dirigida por Paco Álvarez, ROTO combina elementos del thriller psicológico, el terror y el drama íntimo. La historia sigue a Ana Vega, interpretada por Adriana Llabrés , una mujer que, después de sufrir un accidente devastador, decide aislarse del mundo. Su existencia vuelve a fracturarse cuando es secuestrada y encerrada en un sótano, donde conoce a Otto, un hombre físicamente imponente, pero emocionalmente vulnerable.
Interpretado por Víctor Huggo Martín, Otto establece con Ana una relación que comienza a desdibujar las fronteras entre víctima, captor, dependencia y supervivencia. Carlos Romero, Martha Claudia Moreno y Fernanda Rivera completan el elenco.
Sin limitarse a los códigos tradicionales del cine de terror, la película utiliza el encierro físico como punto de partida para explorar otras formas de cautiverio: el duelo, la culpa, el miedo y la dificultad de dejar atrás aquello que nos ha marcado.
"Me interesaba la idea de que una persona puede escapar de una prisión física y, aun así, permanecer atrapada en un lugar mucho más profundo", explica Paco Álvarez sobre el origen de la historia.
Una apuesta cinematográfica que también se escucha
La construcción de ROTO no depende únicamente de lo que sucede frente a la cámara. Su propuesta audiovisual busca convertir los espacios, los silencios y los sonidos fuera de cuadro en elementos fundamentales de la tensión narrativa.
La fotografía está a cargo de Rocco Rodríguez; el diseño de producción, de Diana Ortega; la edición, de Óscar Figueroa, y la música original, de Tomás Barreiro.
Uno de los aspectos técnicos destacados es su mezcla de sonido en Dolby Atmos, que se realiza en Estudios Churubusco bajo la supervisión de Luis Parra y Daniel Torres. La intención es intensificar la percepción de los espacios cerrados y acercar al espectador a las emociones y sensaciones de sus protagonistas.
El siguiente capítulo de Dulce María en el cine
Para Dulce María, ROTO significa ampliar los límites de una carrera que durante décadas ha transitado entre la televisión, la música y los escenarios. La producción ejecutiva le permite acercarse a otra dimensión del proceso creativo: acompañar una historia desde su desarrollo hasta su encuentro con el público.
Por ahora, el largometraje se encuentra en sus últimos procesos de postproducción y prepara su participación en festivales internacionales durante 2027, antes de un eventual estreno comercial.
El recorrido de ROTO será también una primera oportunidad para observar hacia dónde puede llevar esta nueva faceta profesional a Dulce María. Porque, en ocasiones, el siguiente paso de una carrera no consiste en volver a ocupar el mismo escenario, sino en descubrir qué historias vale la pena ayudar a contar.