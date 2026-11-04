Dulce María debuta como productora de cine con ROTO, el thriller psicológico que llega a festivales

Dulce María, de estar frente a las cámaras a impulsar historias detrás de ellas

Hay una diferencia importante entre protagonizar una historia y participar en su construcción. Para Dulce María, ROTO representa precisamente ese tránsito. Con más de 35 años de trayectoria en la música y la actuación, la artista suma ahora su primera experiencia como productora ejecutiva de un largometraje.

La película, desarrollada de manera independiente a través de Broken Films LLC y Moon & Sun Entertainment, reúne a Dulce María y Paco Álvarez en la producción ejecutiva. Una colaboración que abre una nueva etapa creativa para ambos y que permite a la intérprete explorar otras posibilidades dentro de una industria que conoce desde distintas perspectivas.

Dulce María y Paco Álvarez presentarón la cinta "ROTO". (Cortesía.)



"Lo que comenzó como mi primera experiencia como productora se ha convertido en algo que quiero seguir explorando. Hay algo extraordinario en ayudar a que una película crezca desde una idea hasta convertirse en una experiencia que finalmente pertenece al público", comparte Dulce María.

Su declaración apunta a algo más interesante que una incursión ocasional: el descubrimiento de un espacio creativo que quiere seguir desarrollando.

ROTO: cuando el verdadero terror está en las heridas emocionales

Escrita y dirigida por Paco Álvarez, ROTO combina elementos del thriller psicológico, el terror y el drama íntimo. La historia sigue a Ana Vega, interpretada por Adriana Llabrés , una mujer que, después de sufrir un accidente devastador, decide aislarse del mundo. Su existencia vuelve a fracturarse cuando es secuestrada y encerrada en un sótano, donde conoce a Otto, un hombre físicamente imponente, pero emocionalmente vulnerable.

Interpretado por Víctor Huggo Martín, Otto establece con Ana una relación que comienza a desdibujar las fronteras entre víctima, captor, dependencia y supervivencia. Carlos Romero, Martha Claudia Moreno y Fernanda Rivera completan el elenco.

Dulce María, canta y actriz ex integrate de RBD. (Cortesía. )



Sin limitarse a los códigos tradicionales del cine de terror, la película utiliza el encierro físico como punto de partida para explorar otras formas de cautiverio: el duelo, la culpa, el miedo y la dificultad de dejar atrás aquello que nos ha marcado.

"Me interesaba la idea de que una persona puede escapar de una prisión física y, aun así, permanecer atrapada en un lugar mucho más profundo", explica Paco Álvarez sobre el origen de la historia.

