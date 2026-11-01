Tras meses de rumores, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

En la grabación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen frente a la cámara con un semblante serio. Paola fue quien comenzó a explicar el motivo del mensaje: “Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”.

Después, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmó la noticia y dejó claro que la decisión se tomó con cariño y respeto entre ambos: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo el actor.

José Eduardo también explicó por qué habían preferido no hablar antes de su situación sentimental: “Tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, pero bueno, solo para hacerlo oficial, que ya no estamos juntos”.



José Eduardo Derbez y Paola Dalay seguirán unidos por su hija Tessa

Aunque su noviazgo llegó a su fin, ambos aseguraron que seguirán presentes en la vida de su hija y que procurarán mantener una buena relación como papás.

“Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, expresó José Eduardo. Paola, por su parte, adelantó que no dejarán de coincidir públicamente: “Y nos seguirán viendo juntos también a veces”.

El video terminó con una despedida breve del actor: “Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”.