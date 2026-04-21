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Espectáculos

Dulce María comparte las primeras fotos de su bebé, Fernanda

La actriz Dulce María compartió algunas tomas de la recién nacida, Fernanda.
mar 21 abril 2026 02:59 PM
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Dulce María (Instagram)

Dulce María compartió fotografías inéditas de su hija Fernanda, de quien aún se desconoce su fecha exacta de nacimiento

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Las nuevas fotografías de la bebé de Dulce María

A través de su cuenta de Instagram, Dulce María compartió una serie de fotografías de su segunda bebé, Fernanda.

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La cantante compartió una fotografía de las manos juntas de su familia. (Instagram - @dulcemaria)

“No existen palabras para describir el amor que siento… solo sé que en medio de toda esta etapa de posparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura al verte, oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mí… infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. Te amo Fernanda”, anotó Dulce.

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"Te amo Fernanda", agregó Dulce en su mensaje. (Instagram - @dulcemaria)

Aunque se desconoce exactamente qué día nació Fernanda, el anuncio oficial se hizo a finales de marzo pasado.

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La confirmación del nacimiento de Fernanda de Dulce María

El pasado 27 de marzo Dulce publicó, también en su Instagram, un video con el que anunció que su hija ya había nacido. En él se pueden ver las manos de la familia envolviendo la de la pequeña Fernanda.

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Dulce María había confirmado previamente que su hija nacería en marzo. (Instagram - @pacoalvarezv)

“¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos”, escribió en esa ocasión.

Desde entonces, Dulce María no había compartido otras fotografías o más información de su bebé hasta ahora.

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Dulce María
Dulce María da la bienvenida a Fernanda, su segunda hija La cantante Dulce María y su esposo Paco Álvarez celebran la llegada de su segunda bebé, mientras María Paula se convierte en hermana mayor.

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El papel de Dulce María como mamá

Más allá de su carrera como actriz y cantante, la ex miembro de RBD es mamá de dos niñas: Fernanda, su bebé recién nacida, y María Paula, su hija mayor que nació el 27 de noviembre de 2020. Sus dos hijas son fruto de su matrimonio con el productor Francisco Álvarez.

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Dulce María está casada con Paco Álvarez. (Instagram - @dulcemaria)

El pasado 28 de noviembre de 2025, la familia de Dulce María y Francisco celebraron el cumpleaños 5 de María Paula, la primogénita de la familia. Fue a la misma María Paula a quien su mamá y papá escribieron la canción Pequeña en 2022.

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María Paula es la hija mayor de Dulce María. (Instagram - @dulcemaria)

Dicha canción contiene versos como “Recuerda, y si te sientes perdida, mis brazos serán tu abrigo” o “Mi corazón siempre será tu casa”. En el video musical oficial de la canción se puede ver a Dulce María, a Paco Álvarez y a su hija como protagonistas.

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abril 2026

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