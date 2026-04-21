Dulce María comparte las primeras fotos de su bebé, Fernanda

Las nuevas fotografías de la bebé de Dulce María

A través de su cuenta de Instagram, Dulce María compartió una serie de fotografías de su segunda bebé, Fernanda.

La cantante compartió una fotografía de las manos juntas de su familia. (Instagram - @dulcemaria)

“No existen palabras para describir el amor que siento… solo sé que en medio de toda esta etapa de posparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura al verte, oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mí… infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. Te amo Fernanda”, anotó Dulce.

"Te amo Fernanda", agregó Dulce en su mensaje. (Instagram - @dulcemaria)

Aunque se desconoce exactamente qué día nació Fernanda, el anuncio oficial se hizo a finales de marzo pasado.