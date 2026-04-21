Dulce María compartió fotografías inéditas de su hija Fernanda, de quien aún se desconoce su fecha exacta de nacimiento
Dulce María comparte las primeras fotos de su bebé, Fernanda
Las nuevas fotografías de la bebé de Dulce María
A través de su cuenta de Instagram, Dulce María compartió una serie de fotografías de su segunda bebé, Fernanda.
“No existen palabras para describir el amor que siento… solo sé que en medio de toda esta etapa de posparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura al verte, oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mí… infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. Te amo Fernanda”, anotó Dulce.
Aunque se desconoce exactamente qué día nació Fernanda, el anuncio oficial se hizo a finales de marzo pasado.
La confirmación del nacimiento de Fernanda de Dulce María
El pasado 27 de marzo Dulce publicó, también en su Instagram, un video con el que anunció que su hija ya había nacido. En él se pueden ver las manos de la familia envolviendo la de la pequeña Fernanda.
“¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos”, escribió en esa ocasión.
Desde entonces, Dulce María no había compartido otras fotografías o más información de su bebé hasta ahora.
El papel de Dulce María como mamá
Más allá de su carrera como actriz y cantante, la ex miembro de RBD es mamá de dos niñas: Fernanda, su bebé recién nacida, y María Paula, su hija mayor que nació el 27 de noviembre de 2020. Sus dos hijas son fruto de su matrimonio con el productor Francisco Álvarez.
El pasado 28 de noviembre de 2025, la familia de Dulce María y Francisco celebraron el cumpleaños 5 de María Paula, la primogénita de la familia. Fue a la misma María Paula a quien su mamá y papá escribieron la canción Pequeña en 2022.
Dicha canción contiene versos como “Recuerda, y si te sientes perdida, mis brazos serán tu abrigo” o “Mi corazón siempre será tu casa”. En el video musical oficial de la canción se puede ver a Dulce María, a Paco Álvarez y a su hija como protagonistas.