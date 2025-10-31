¿Quién es la familia de Dulce María, ahora que anunció su segundo embarazo?

El esposo y los hijastros de Dulce María

Dulce María se casó con el cineasta y músico Paco Álvarez en noviembre del 2019 después de tres años de relación. Aunque en el mundo de los espectáculos sea más discreto, su nombre está muy presente en la industria de la producción cinematográfica y musical con títulos como "Diario de un viaje inesperado" en su portafolio, seguido de nueve sencillos musicales y tres discos de estudio. También ha destacado en el mundo de la poesía con un libro de poemas escrito por él de nombre "Mis días contigo".

Pero antes de contraer nupcias con Dulce María, Paco estuvo casado con María José Castillo Cooper y tuvieron tres hijos: Matías, Luciana y Emiliano. Con edades de 11 a 9 años, sus hijos también se han convertido en una parte más de la familia de Dulce María.

Su primera hija, María Paula, será hermana mayor

En diciembre del 2020, la pareja celebró la llegada de su primera hija juntos: María Paula. La llegada de la pequeña fue un momento clave en la vida de Dulce María, pues la cambió por completo, como ella misma lo compartió a través de Instagram en el anuncio de su nacimiento: "Una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte..."

La emoción de Dulce María de ser madre por primera vez ha sido muy pública, la intérprete de "Inevitable" se asegura de actualizar sus redes sociales con fotos de su hija disfrutando sus cumpleaños y viajes, como su primera visita a Disney.

María Paula, hija de Dulce María, disfruta de una vida llena de amor. (Instagram - @quiencom y @dulcemaria)

Actualmente María Paula tiene 4 años y vive llena de amor por parte de sus padres y sus tíos, los mejores amigos de Dulce María y ex-compañeros de RBD, amor que compartirán también con el nuevo bebé como lo hicieron saber a través de Instagram.