Dulce María de luto: Se despide de Lua Blanco, actriz de Rebelde, tras su muerte a los 39 años

El mensaje de Dulce María tras la muerte de Lua Blanco

La noticia del fallecimiento de Lua Blanco, ocurrido el domingo 18 de octubre a los 39 años, conmocionó a sus seguidores y a personas del medio artístico. Tras enterarse de lo sucedido, la cantante mexicana expresó su sorpresa y envió sus condolencias a los familiares, amigos y admiradores de la artista brasileña.

A través de sus historias de Instagram, Dulce María dedicó palabras a su colega, con quien coincidió durante las grabaciones de la producción juvenil realizada en Brasil.

“Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita”, escribió la intérprete de “Roberta Pardo” en la versión mexicana de la telenovela.

El encuentro entre ambas ocurrió en 2012, cuando Dulce María realizó una participación especial en la adaptación brasileña de Rebelde. La coincidencia tuvo un significado particular, pues Lua Blanco interpretó a Roberta Messi, el mismo personaje al que la mexicana dio vida en la producción original.