Dulce María reaccionó con tristeza a la muerte de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco , recordada por interpretar a Roberta en la versión brasileña de la telenovela Rebelde. La exintegrante de RBD compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó que tuvo la oportunidad de conocerla y trabajar con ella.
Dulce María de luto: Se despide de Lua Blanco, actriz de Rebelde, tras su muerte a los 39 años
El mensaje de Dulce María tras la muerte de Lua Blanco
La noticia del fallecimiento de Lua Blanco, ocurrido el domingo 18 de octubre a los 39 años, conmocionó a sus seguidores y a personas del medio artístico. Tras enterarse de lo sucedido, la cantante mexicana expresó su sorpresa y envió sus condolencias a los familiares, amigos y admiradores de la artista brasileña.
A través de sus historias de Instagram, Dulce María dedicó palabras a su colega, con quien coincidió durante las grabaciones de la producción juvenil realizada en Brasil.
“Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita”, escribió la intérprete de “Roberta Pardo” en la versión mexicana de la telenovela.
El encuentro entre ambas ocurrió en 2012, cuando Dulce María realizó una participación especial en la adaptación brasileña de Rebelde. La coincidencia tuvo un significado particular, pues Lua Blanco interpretó a Roberta Messi, el mismo personaje al que la mexicana dio vida en la producción original.
Muerte de la actriz brasileña Lua Blanco
La muerte de Lua Blanco fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales, según reportó Rolling Stone Brasil. En el mensaje, sus seres queridos informaron que la actriz había enfrentado un cáncer intestinal durante los últimos meses de su vida, enfermedad que mantuvo en privado.
“Queridos amigos y seguidores, es con gran tristeza que informamos del fallecimiento de nuestra querida hermana Lua Maria Blanco. Ella había estado luchando contra el cáncer en los últimos meses de su vida y, durante ese tiempo, estaba completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida”, comunicaron sus familiares.
Además de su trabajo en la televisión, Lua desarrolló una carrera musical, una de sus grandes pasiones. Su participación en Rebelde Brasil le permitió alcanzar popularidad entre el público juvenil, mientras que sus proyectos artísticos posteriores contribuyeron a consolidar su trayectoria como cantante y actriz.