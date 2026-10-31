Crece el "hate" contra Mbappé en China: queman sus camisetas y arrancan su cara de anuncios pese a sus disculpas

En China llaman a boicotear al futbolista Kylian Mbappé

A través de redes sociales circulan videos en los que seguidores muestran su indignación, queman camisetas con el nombre y número del jugador y hasta destruyen anuncios publicitarios en los que aparece su rostro. Las imágenes han llamado la atención por la contundencia de las protestas y los llamados a boicotear al futbolista.



En una de las grabaciones, un hombre aparece sosteniendo una camiseta de la selección francesa con el número de Mbappé y expresa su molestia antes de prenderle fuego.





“Un jugador de futbol ha hecho comentarios sobre China que son inaceptables. Me enfurece mucho haber oído eso. Le impogo un boicot rotundo y jamás le perdonaré. El boicot comienza ahora”, dice el aficionado mientras quema la prenda.

En otros videos se observa a personas retirando anuncios publicitarios que tienen la imagen del delantero. Incluso, uno de los manifestantes arranca la parte del cartel donde aparece el rostro del jugador, como muestra de rechazo a sus declaraciones.

