¿Quién es Diego Luna Mata, el empresario mexicano (y tocayo de Diego Luna) cuya vida bien podría inspirar una película?

La creatividad y la resiliencia como motores personales de Diego Luna Mata

Si hay dos características que Diego identifica como constantes en su personalidad son la curiosidad y la creatividad.

Considera que ambas lo acompañaron desde pequeño y que, con el paso de los años, se convirtieron en herramientas para enfrentar los desafíos de su vida.

"Lo que se ha mantenido en esencia es el tema de mantenerme curioso y creativo", afirma.

Esa disposición le ha permitido buscar soluciones ante las dificultades, encontrar alternativas cuando un proyecto no funciona y entender que los obstáculos forman parte de cualquier proceso de transformación.

Diego Luna Mata, empresario mexicano (Cortesía)

Su manera de enfrentar los cambios también está relacionada con una enseñanza que adquirió desde la infancia a través del deporte: aprender a convivir con la frustración.

Desde pequeño practicó actividades como correr y nadar. En ellas descubrió que no siempre se consiguen los resultados esperados y que, para alcanzar una meta, es necesario avanzar incluso cuando el camino se complica.

Utiliza una comparación con la natación en aguas abiertas para explicar su filosofía. Cuando tienes por delante una distancia de 20 kilómetros, concentrarte únicamente en el punto de llegada puede resultar abrumador. La solución es avanzar brazada por brazada.

"El miedo está, siempre vas a tener miedo, pero al final te das cuenta de que no va a pasar nada si lo hago", señala.

Para él, uno de los principales obstáculos al emprender o tomar decisiones importantes es el temor a lo que puedan pensar los demás.

También considera que pensar demasiado en las dificultades puede terminar por impedir que una persona dé el primer paso.

Esto no significa actuar sin preparación. Diego reconoce la importancia de tener objetivos y un plan, pero insiste en que llega un momento en el que es necesario tomar la decisión y comenzar.

Su reflexión parte de una idea que busca transmitir también a sus hijos y tiene que ver con la idea de que la vida no es lineal y aprender a levantarse después de una caída es tan importante como perseguir aquello que nos hace felices.

De hecho, actualmente trabaja en un libro sobre este tema. Su intención es compartir una visión menos idealizada de experiencias como emprender o formar una familia, pues considera que detrás de cualquier proyecto existen dificultades que también deben aprenderse a enfrentar. Aunque quedamos en ya platicaremos de ese otro proyecto llegado el momento.