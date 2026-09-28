Angelina Jolie acaba de cerrar un capítulo que comenzó poco después de su separación de Brad Pitt. La actriz vendió la histórica mansión de Los Feliz que compró en 2017, apenas un año después de solicitar el divorcio del actor, y que durante casi una década se convirtió en el hogar donde crió a sus seis hijos.
Adiós a Los Ángeles: Angelina Jolie vende la casa que compró tras divorciarse de Brad Pitt
La casa que Angelina Jolie compró tras su divorcio de Brad Pitt
La propiedad, que perteneció al legendario director Cecil B. DeMille, finalmente cambió de dueño por 24.75 millones de dólares, después de que Jolie tuviera que reducir considerablemente el precio con el que salió al mercado.
Jolie adquirió la mansión en 2017 por alrededor de 24.5 millones de dólares, después de haber solicitado el divorcio de Brad Pitt en septiembre de 2016. El momento no fue casual: la propiedad le permitió establecer un hogar para sus hijos en Los Ángeles durante los años posteriores a la separación.
La propia actriz explicó años después que permaneció en Los Ángeles debido a las circunstancias de su divorcio y que esperaba poder marcharse una vez que sus hijos fueran mayores de edad.
“Estoy aquí porque tengo que estarlo debido a un divorcio, pero en cuanto cumplan 18 años, podré marcharme”, dijo Jolie a The Hollywood Reporter en 2024. También adelantó entonces que quería pasar más tiempo en Camboya y visitar a su familia alrededor del mundo.
Ese momento finalmente llegó este verano: los gemelos Knox y Vivienne, los menores de los seis hijos de Jolie y Pitt, cumplieron 18 años el pasado 12 de julio. Poco después, la actriz concretó la venta de la propiedad.
La mansión de Angelina Jolie bajó millones de dólares de precio
La residencia salió al mercado en mayo de 2026 por 29.85 millones de dólares, prácticamente 30 millones. Sin embargo, la venta terminó cerrándose en 24.75 millones, es decir, alrededor de 5.1 millones de dólares menos que el precio inicial.
Aunque la diferencia entre el precio de compra y el de venta es relativamente pequeña —Jolie pagó unos 24.5 millones en 2017—, eso no significa que la actriz haya obtenido una ganancia real después de considerar impuestos, mantenimiento, remodelaciones y otros gastos asociados a una propiedad de este nivel.
Lo que sí queda claro es que Jolie consiguió desprenderse de la casa justo cuando parece estar preparada para una nueva etapa lejos de Los Ángeles. The Hollywood Reporter había recogido su intención de pasar más tiempo fuera de California una vez que sus hijos fueran adultos.