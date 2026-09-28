Adiós a Los Ángeles: Angelina Jolie vende la casa que compró tras divorciarse de Brad Pitt

La casa que Angelina Jolie compró tras su divorcio de Brad Pitt

La propiedad, que perteneció al legendario director Cecil B. DeMille, finalmente cambió de dueño por 24.75 millones de dólares, después de que Jolie tuviera que reducir considerablemente el precio con el que salió al mercado.

Jolie adquirió la mansión en 2017 por alrededor de 24.5 millones de dólares, después de haber solicitado el divorcio de Brad Pitt en septiembre de 2016. El momento no fue casual: la propiedad le permitió establecer un hogar para sus hijos en Los Ángeles durante los años posteriores a la separación.



Brad Pitt y Angelina Jolie (Getty Images)

La propia actriz explicó años después que permaneció en Los Ángeles debido a las circunstancias de su divorcio y que esperaba poder marcharse una vez que sus hijos fueran mayores de edad.

“Estoy aquí porque tengo que estarlo debido a un divorcio, pero en cuanto cumplan 18 años, podré marcharme”, dijo Jolie a The Hollywood Reporter en 2024. También adelantó entonces que quería pasar más tiempo en Camboya y visitar a su familia alrededor del mundo.

Ese momento finalmente llegó este verano: los gemelos Knox y Vivienne, los menores de los seis hijos de Jolie y Pitt, cumplieron 18 años el pasado 12 de julio. Poco después, la actriz concretó la venta de la propiedad.