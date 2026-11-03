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Espectáculos

Papá de Meghan Markle es investigado por fiscalía contra trata en México: Catean bodega en Tijuana

El operativo en una bodega de Tijuana vinculada al papá de Meghan Markle se hizo con orden de un juez a solicitud de la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata.
mar 03 noviembre 2026 09:36 AM
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Thomas Markle y Meghan Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021. )

Autoridades de Baja California catearon un depósito que alquilaba el estadounidense Thomas Markle, papá de Meghan Markle, como parte de una investigación por almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil.

La Fiscalía confirmó el operativo de la noche del 31 de octubre en Residencial San Marino, donde Thomas vivió por cerca de 10 años. En el lugar, se encontraron revistas y videos VHS; el material aún no se revisa por protocolo y Thomas Markle niega todo.

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Papá de Meghan Markle es investigado en México por trata

La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que la noche del 31 de octubre de 2026, casi a la medianoche, agentes de la Agencia Estatal de Investigación catearon la unidad número 22 de Baja Storage, en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana. El operativo se hizo con orden de un juez a solicitud de la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata. El lugar llevaba cerca de dos años abandonado y el último pago de renta fue en 2024.

Personal de la Fiscalía informó que localizaron revistas y videos en formato VHS. Hasta ahora no se han revisado por protocolo legal. El sitio quedó clausurado con candado y bajo resguardo de un guardia. El Universal y otros medios reportaron que el Daily Mail había señalado antes el hallazgo de fotos y material que describieron como relacionado con menores, lo que llevó a las autoridades mexicanas a actuar. Hasta el 3 de noviembre no hay cargos formales en México contra Thomas Markle.

Thomas Markle, papá de Meghan Markle, vivió cerca de una década en San Antonio del Mar, zona costera de Rosarito, Baja California. Llegó alrededor de 2011 después de declararse en bancarrota en Estados Unidos. Vivía solo en una casa pequeña con vista al mar, como muchos jubilados estadounidenses de la zona. En 2025, tras problemas de salud que incluyeron la amputación de una pierna, se mudó a Filipinas. Ahora se encuentra en un centro de rehabilitación en Florida.

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El caso en México se suma a la investigación abierta en Filipinas. El 22 de octubre de 2026, su hijo Thomas Markle Jr. denunció ante la policía de Cebú el hallazgo de imágenes y videos en pertenencias de su padre . Markle padre negó las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail las calificó de “mentiras repugnantes” y dijo: “Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa”.

La relación con sus hijos ha sido tensa desde hace años. Con Meghan se distanció de forma definitiva alrededor de la boda de 2018. El 23 de octubre de 2026 Meghan Markle emitió un comunicado. Dijo: “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza.

Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y se me aseguró que estaban siendo investigadas”. Agregó que el alejamiento y la decisión de no permitirle contacto con sus hijos Archie y Lilibet fue “para protegerlos”. También señaló estar “profundamente consternada” por las noticias recientes y que sus pensamientos están con cualquier niño que pueda haber sufrido daño.

El material asegurado en Tijuana permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Baja California. Las autoridades de Filipinas continúan con su propia investigación. Thomas Markle sigue negando las acusaciones.

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