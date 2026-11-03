Papá de Meghan Markle es investigado por fiscalía contra trata en México: Catean bodega en Tijuana

Papá de Meghan Markle es investigado en México por trata

La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que la noche del 31 de octubre de 2026, casi a la medianoche, agentes de la Agencia Estatal de Investigación catearon la unidad número 22 de Baja Storage, en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana. El operativo se hizo con orden de un juez a solicitud de la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata. El lugar llevaba cerca de dos años abandonado y el último pago de renta fue en 2024.

Personal de la Fiscalía informó que localizaron revistas y videos en formato VHS. Hasta ahora no se han revisado por protocolo legal. El sitio quedó clausurado con candado y bajo resguardo de un guardia. El Universal y otros medios reportaron que el Daily Mail había señalado antes el hallazgo de fotos y material que describieron como relacionado con menores, lo que llevó a las autoridades mexicanas a actuar. Hasta el 3 de noviembre no hay cargos formales en México contra Thomas Markle.

Thomas Markle, papá de Meghan Markle, vivió cerca de una década en San Antonio del Mar, zona costera de Rosarito, Baja California. Llegó alrededor de 2011 después de declararse en bancarrota en Estados Unidos. Vivía solo en una casa pequeña con vista al mar, como muchos jubilados estadounidenses de la zona. En 2025, tras problemas de salud que incluyeron la amputación de una pierna, se mudó a Filipinas. Ahora se encuentra en un centro de rehabilitación en Florida.