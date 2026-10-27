La inesperada reacción de Megan Fox al romance de su ex, Machine Gun Kelly, con Dakota Johnson

Megan Fox estaría feliz de que Machine Gun Kelly encuentre el amor con Dakota Johnson

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Megan Fox estaría tranquila ante la posibilidad de que Machine Gun Kelly haya comenzado una nueva relación con Dakota Johnson. La actriz, quien comparte una hija con el músico, no tendría intención de retomar su historia de amor y preferiría que ambos siguieran adelante con sus vidas por separado.

“A Megan no solo no le molesta que MGK salga con Dakota. De hecho, le alivia que él esté rehaciendo su vida”, declaró la fuente al medio. De acuerdo con la misma persona, la actriz desea que su expareja encuentre la felicidad con alguien más y no tiene intención de retomar la relación.



Meghan Fox (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festiva)

Las declaraciones llegan después de que trascendiera que Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, ha estado pasando tiempo con Dakota Johnson. Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado públicamente el supuesto romance, la pareja ha sido captada varias veces en actitud romántica lo que ha desatado rumores de una posible relación.

La posibilidad de que Machine Gun Kelly esté comenzando una relación con Dakota Johnson tampoco representaría un problema personal para Fox. Según la fuente, la actriz no tendría ningún conflicto con la protagonista de Cincuenta sombras de Grey y, por el contrario, desearía que la relación funcionara si ambos deciden seguir adelante juntos.