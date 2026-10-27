Megan Fox estaría lista para dejar atrás definitivamente su historia de amor con Machine Gun Kelly . Según una fuente, la actriz no tiene problemas con el supuesto romance entre su exprometido y Dakota Johnson, de hecho, le tranquiliza saber que el músico podría estar comenzando una nueva relación.
La inesperada reacción de Megan Fox al romance de su ex, Machine Gun Kelly, con Dakota Johnson
Megan Fox estaría feliz de que Machine Gun Kelly encuentre el amor con Dakota Johnson
De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Megan Fox estaría tranquila ante la posibilidad de que Machine Gun Kelly haya comenzado una nueva relación con Dakota Johnson. La actriz, quien comparte una hija con el músico, no tendría intención de retomar su historia de amor y preferiría que ambos siguieran adelante con sus vidas por separado.
“A Megan no solo no le molesta que MGK salga con Dakota. De hecho, le alivia que él esté rehaciendo su vida”, declaró la fuente al medio. De acuerdo con la misma persona, la actriz desea que su expareja encuentre la felicidad con alguien más y no tiene intención de retomar la relación.
Las declaraciones llegan después de que trascendiera que Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, ha estado pasando tiempo con Dakota Johnson. Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado públicamente el supuesto romance, la pareja ha sido captada varias veces en actitud romántica lo que ha desatado rumores de una posible relación.
La posibilidad de que Machine Gun Kelly esté comenzando una relación con Dakota Johnson tampoco representaría un problema personal para Fox. Según la fuente, la actriz no tendría ningún conflicto con la protagonista de Cincuenta sombras de Grey y, por el contrario, desearía que la relación funcionara si ambos deciden seguir adelante juntos.
Megan Fox y Machine Gun Kelly mantienen una relación por su hija
Aunque su noviazgo terminó, Megan Fox y Machine Gun Kelly siguen vinculados por su hija, Saga Blade, quien nació en marzo de 2025. Según la fuente consultada por el medio, ambos han logrado mantener una dinámica positiva como padres desde su separación.
“Tienen una hija en común, así que obviamente él siempre formará parte de su vida, y tienen una buena relación como padres”, explicó.
La prioridad de la actriz sería conservar esa relación de crianza compartida sin mezclarla con asuntos sentimentales. Según la fuente, Meghan quiere que ambos mantengan límites claros y eviten volver a una dinámica romántica que ya quedó atrás.
El informante aseguró que Fox considera que ella y el músico tuvieron la oportunidad de hacer funcionar su relación, pero finalmente no resultó como esperaban. Por eso, no tendría interés en volver a vivir una situación de incertidumbre con su exprometido.