Investigan al papá de Meghan Markle tras hallar una computadora con material de abuso infantil

Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe Harry, vivía en la isla filipina de Cebú hasta que regresó a Estados Unidos a inicios de año.

El ministro filipino del Interior, Jonvic Remulla, dijo a la AFP que las autoridades tomarán "las acciones legales apropiadas" contra Markle en caso de encontrarse evidencia en su contra. Markle ha negado cualquier conducta ilícita.



Markle tenía pensado asisitir a los festejos del Jubileo de la reina, pues tenía pactadas algunas entrevistas. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

"La Policía Nacional de Filipinas (PNP) (...) inspeccionó la antigua casa de un tal señor Thomas Markle", indicó Remulla en un comunicado enviado la noche del sábado. "Se encontró un alijo de material de pornografía infantil, así como una computadora portátil".

"La computadora está actualmente bajo investigación forense y tendremos resultados finales en una semana", indicó Remulla.

"La PNP coordinará con sus contrapartes para localizar y tomar acciones legales apropiadas contra el señor Markle si se determina que hay evidencia suficiente para acusarlo", sostuvo.

