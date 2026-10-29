Policía de Filipinas obtiene una orden para revisar dispositivos del papá de Meghan Markle

¿De qué acusan a Thomas Markle y qué encontraron las autoridades?

De acuerdo con The Times, la autorización judicial permite a los investigadores acceder a discos duros y otros dispositivos que habían sido entregados a las autoridades, pero que no podían examinar sin el permiso correspondiente.

El caso comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan e hijo del investigado, denunciara a su padre ante las autoridades filipinas. Hasta ahora, no se ha informado que Thomas Markle haya sido acusado formalmente de un delito.

Según el testimonio de Thomas Markle Jr., el hombre aseguró haber encontrado material presuntamente ilegal entre las pertenencias de su padre, en la vivienda que ambos compartieron en Cebu. El hijo entregó a las autoridades cuatro cajas con objetos y dispositivos electrónicos para que fueran examinados.



Thomas Markle tiene un canal de YouTube en el que se ha expresado en contra de las acciones de su hija. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

Markle Jr. afirmó que el material podría contener cientos o incluso miles de fotografías y videos de menores. La policía deberá determinar la naturaleza y procedencia de los archivos, así como establecer quién tenía acceso a los dispositivos y si existe evidencia suficiente para proceder legalmente.

Reuters informó previamente que las autoridades filipinas habían abierto una investigación a través de su grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en línea. El FBI también confirmó que estaba al tanto de las acusaciones y que brindaría apoyo a las autoridades filipinas cuando fuera necesario.

Por ahora, el análisis forense será clave para determinar si los señalamientos tienen sustento. Es importante señalar que la existencia de una orden judicial para revisar los dispositivos no constituye, por sí misma, una prueba de culpabilidad.

