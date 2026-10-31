El papá de Meghan Markle dejó en México una bodega con materiales que podrían inculparlo, aseguran

De acuerdo con la publicación, en el lugar también había negativos fotográficos, computadoras, cintas de video VHS, libros y documentos con referencias a la dark web.

El material podría aportar elementos a las investigaciones que las autoridades de Filipinas realizan sobre las acusaciones contra Thomas Markle, quien actualmente tiene 82 años.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en Rosarito?

Según el diario británico, Thomas Markle contrató el espacio de almacenamiento en 2017 y dejó de pagar la renta durante los dos años anteriores al descubrimiento. La bodega medía aproximadamente 4.6 metros de largo por 3 metros de ancho.

Entre los objetos que encontraron los periodistas estaban revistas asiáticas que presuntamente contenían imágenes de abuso sexual infantil; fotografías y negativos de 35 milímetros con imágenes de menores y mujeres jóvenes desnudas; alrededor de 50 videocasetes con distintos títulos, cuyo contenido no fue verificado.



Thomas Markle es investigado en Filipinas por probable posesión de pornografía infantil (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

También habría libros sobre sexualidad y publicaciones relacionadas con menores; una computadora de escritorio e instrucciones para utilizar un programa de borrado de discos duros; un plato de papel con la inscripción dark web y direcciones de internet.

La publicación también describió una fotografía en la que Thomas Markle aparecería sentado junto a una joven en una cama de hotel. La identidad y edad de la persona no quedaron establecidas mediante un análisis independiente, según dijo el Daily Mail.