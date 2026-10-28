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Espectáculos

Ale Zéguer vuelve a sus raíces con ‘De Ida y Vuelta’, sin renunciar a su esencia pop

Ale Zéguer presenta un EP de seis canciones con el que vuelve a sus raíces norteñas, explora nuevas formas de contar historias y busca que su público también cante, baile y se acuerde de sus ex.
mié 28 octubre 2026 09:19 PM
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Ale Zéguer
Ale Zéguer (Cortesía)

Ale Zéguer lleva años construyendo una carrera como intérprete de sus propias canciones y como compositora para artistas como Carín León, Yuridia, Carlos Rivera, Camila y Ha-Ash. Ahora, la cantante se permite explorar un sonido que siempre ha estado presente en su vida: el regional mexicano.

Con De Ida y Vuelta, un EP de seis canciones, la artista no pretende despedirse del pop ni dejar atrás la sensibilidad que ha definido su música. Su apuesta es combinar ambos universos e incorporar instrumentos y sonidos norteños a su propuesta, mientras se permite jugar con un lenguaje más cercano a sus raíces.

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Ale Zéguer vuelve a sus raíces con ‘De Ida y Vuelta’, sin renunciar a su esencia pop

Aunque tenía tiempo queriendo cantar regional mexicano, tomar la decisión no fue inmediato. La duda no estaba relacionada con su gusto por el género, sino con la posibilidad de abandonar el pop, una parte fundamental de su identidad artística.

“Yo soy muy fan del pop y creo que mi esencia en el fondo es muy cantautora, pero es muy pop. Entonces lo que intenté hacer fue no dejar el pop totalmente de lado, sino al contrario”, compartió Ale Zéguer en entrevista con Quién.

La idea fue integrar sonidos como el bajo quinto, el tololoche, la docerola y el acordeón a su propuesta. Para ella, el proyecto también representa una forma de acercarse a la música con la que creció.

Ale Zéguer
Ale Zéguer (Cortesía)

“Yo ya tenía bastante tiempo queriendo cantar regional mexicano. Yo empecé... la primera canción en mi vida que canté era una cumbia”, compartió la cantante, quien recuerda que desde pequeña sintió inquietud por interpretar el género que escuchaba en su entorno.

Por eso, De Ida y Vuelta no significa empezar de cero, sino encontrar una nueva manera de expresar quién es. “Pero así como dejar el pop, la verdad es que eso no se puede. Intentamos hacer una fusión ahí entre el regional mexicano y el pop, que es algo que ya también tengo en las venas”.

Uno de los cambios que más disfruta Ale Zéguer es la libertad que encontró para escribir. A lo largo de su carrera ha cuidado especialmente el lenguaje de sus canciones, con una inclinación por las metáforas y las frases poéticas, lo que le ha permitido explorar otra manera de contar historias.

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Ale Zéguer tuvo miedo que sus fans no conectaran con el cambio

La transición también implicó una preocupación, Ale Zéguer sintió miedo que el público que la ha acompañado con sus canciones de amor, tristeza y desamor no se identificara con esta nueva propuesta.

“La verdad, sí. Esa fue la razón por la que nos encerramos tanto en tomar la decisión”, reconoció. La cantante contó que la conversación con su equipo fue importante para animarse a dar el paso. Sin embargo, el temor no desapareció de inmediato. Su mayor inquietud era que quienes la conocían por su faceta de cantautora no disfrutaran tanto el regional mexicano.

Con el lanzamiento de las nuevas canciones, esa preocupación ha ido perdiendo fuerza. Alex considera que la clave fue mantener su esencia y seguir hablando de los sentimientos que han acompañado su música desde el principio.

“Sí salgo cantando regional, pero sigue siendo mi esencia, sigo siendo yo, sigo cantando el amor, sigo cantando el desamor”, explicó. Por eso, más que un cambio radical, busca que su público reconozca una evolución natural en su carrera, siendo la misma artista, pero con una propuesta sonora distinta.

De Ida y Vuelta, un regreso a sus raíces

El nombre del EP también está relacionado con ese recorrido personal. En un principio, el proyecto estaba pensado como dos lanzamientos independientes: uno llamado De Ida y otro, De Vuelta, cada uno con seis canciones.

Al avanzar en el proceso, el equipo decidió que las seis piezas formaban parte de un mismo universo y que tenía más sentido presentarlas juntas.

La nueva etapa también le ha permitido abordar emociones que no había explorado tanto en su repertorio anterior, como el despecho. Para Zéguer, el regional mexicano le da espacio para hablar de esas experiencias desde una perspectiva distinta, sin abandonar el cuidado que pone en las letras.

“Como mujeres tenemos un poder muy cañón, como mujeres artistas”, dijo al explicar por qué le interesaba ampliar los temas de sus canciones.

La artista considera que este género le permite experimentar con otras formas de expresión y mostrar una faceta que no siempre encontraba lugar en el pop. Su intención es hacerlo con respeto, sin recurrir necesariamente a las groserías y aprovechando la riqueza del lenguaje norteño.

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