Ale Zéguer vuelve a sus raíces con ‘De Ida y Vuelta’, sin renunciar a su esencia pop

Aunque tenía tiempo queriendo cantar regional mexicano, tomar la decisión no fue inmediato. La duda no estaba relacionada con su gusto por el género, sino con la posibilidad de abandonar el pop, una parte fundamental de su identidad artística.

“Yo soy muy fan del pop y creo que mi esencia en el fondo es muy cantautora, pero es muy pop. Entonces lo que intenté hacer fue no dejar el pop totalmente de lado, sino al contrario”, compartió Ale Zéguer en entrevista con Quién.

La idea fue integrar sonidos como el bajo quinto, el tololoche, la docerola y el acordeón a su propuesta. Para ella, el proyecto también representa una forma de acercarse a la música con la que creció.



Ale Zéguer (Cortesía)

“Yo ya tenía bastante tiempo queriendo cantar regional mexicano. Yo empecé... la primera canción en mi vida que canté era una cumbia”, compartió la cantante, quien recuerda que desde pequeña sintió inquietud por interpretar el género que escuchaba en su entorno.

Por eso, De Ida y Vuelta no significa empezar de cero, sino encontrar una nueva manera de expresar quién es. “Pero así como dejar el pop, la verdad es que eso no se puede. Intentamos hacer una fusión ahí entre el regional mexicano y el pop, que es algo que ya también tengo en las venas”.

Uno de los cambios que más disfruta Ale Zéguer es la libertad que encontró para escribir. A lo largo de su carrera ha cuidado especialmente el lenguaje de sus canciones, con una inclinación por las metáforas y las frases poéticas, lo que le ha permitido explorar otra manera de contar historias.