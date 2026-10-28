Ale Zéguer vuelve a sus raíces con ‘De Ida y Vuelta’, sin renunciar a su esencia pop

Ale Zéguer tuvo miedo que sus fans no conectaran con el cambio
La transición también implicó una preocupación, Ale Zéguer sintió miedo que el público que la ha acompañado con sus canciones de amor, tristeza y desamor no se identificara con esta nueva propuesta.
“La verdad, sí. Esa fue la razón por la que nos encerramos tanto en tomar la decisión”, reconoció. La cantante contó que la conversación con su equipo fue importante para animarse a dar el paso. Sin embargo, el temor no desapareció de inmediato. Su mayor inquietud era que quienes la conocían por su faceta de cantautora no disfrutaran tanto el regional mexicano.
Con el lanzamiento de las nuevas canciones, esa preocupación ha ido perdiendo fuerza. Alex considera que la clave fue mantener su esencia y seguir hablando de los sentimientos que han acompañado su música desde el principio.
“Sí salgo cantando regional, pero sigue siendo mi esencia, sigo siendo yo, sigo cantando el amor, sigo cantando el desamor”, explicó. Por eso, más que un cambio radical, busca que su público reconozca una evolución natural en su carrera, siendo la misma artista, pero con una propuesta sonora distinta.
De Ida y Vuelta, un regreso a sus raíces
El nombre del EP también está relacionado con ese recorrido personal. En un principio, el proyecto estaba pensado como dos lanzamientos independientes: uno llamado De Ida y otro, De Vuelta, cada uno con seis canciones.
Al avanzar en el proceso, el equipo decidió que las seis piezas formaban parte de un mismo universo y que tenía más sentido presentarlas juntas.
La nueva etapa también le ha permitido abordar emociones que no había explorado tanto en su repertorio anterior, como el despecho. Para Zéguer, el regional mexicano le da espacio para hablar de esas experiencias desde una perspectiva distinta, sin abandonar el cuidado que pone en las letras.
“Como mujeres tenemos un poder muy cañón, como mujeres artistas”, dijo al explicar por qué le interesaba ampliar los temas de sus canciones.
La artista considera que este género le permite experimentar con otras formas de expresión y mostrar una faceta que no siempre encontraba lugar en el pop. Su intención es hacerlo con respeto, sin recurrir necesariamente a las groserías y aprovechando la riqueza del lenguaje norteño.