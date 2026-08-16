Ester Expósito y Mbappé acaparan miradas en la boda de Lucas Hernández y Victoria Triay

Ester Expósito y Mbappé acaparan miradas en la boda de Lucas Hernández

El enlace se celebró el pasado 25 de julio en la Abbaye des Vaux de Cernay, una antigua abadía del siglo XII ubicada en las afueras de París. Mbappé , compañero de Hernández en la Selección Francesa, acudió junto a Expósito, cuya presencia también generó atención por el look que eligió para la ocasión.

En las imágenes difundidas por los novios, ambos aparecen disfrutando de la fiesta junto a otros invitados. Algunas escenas en las que intercambian miradas y comparten espacio volvieron a alimentar las especulaciones sobre la relación entre la actriz y el delantero, aunque las imágenes por sí solas no confirman un romance.

Ester Expósito apuesta por un vestido negro

Además de la atención que generó su cercanía con Mbappé, Ester Expósito destacó por el vestido que eligió para la celebración. La actriz llevó el modelo Julia, de Alice + Olivia, cuyo precio ronda los 3 mil 660 euros.