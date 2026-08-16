Las imágenes de la boda de Lucas Hernández y Victoria Triay volvieron a poner bajo los reflectores a Ester Expósito y Kylian Mbappé . Los recién casados compartieron fotografías y videos de la celebración, en los que la actriz española y el futbolista francés aparecen entre los invitados y protagonizan algunos momentos de cercanía.
Ester Expósito y Mbappé acaparan miradas en la boda de Lucas Hernández y Victoria Triay
Ester Expósito y Mbappé acaparan miradas en la boda de Lucas Hernández
El enlace se celebró el pasado 25 de julio en la Abbaye des Vaux de Cernay, una antigua abadía del siglo XII ubicada en las afueras de París. Mbappé , compañero de Hernández en la Selección Francesa, acudió junto a Expósito, cuya presencia también generó atención por el look que eligió para la ocasión.
En las imágenes difundidas por los novios, ambos aparecen disfrutando de la fiesta junto a otros invitados. Algunas escenas en las que intercambian miradas y comparten espacio volvieron a alimentar las especulaciones sobre la relación entre la actriz y el delantero, aunque las imágenes por sí solas no confirman un romance.
Ester Expósito apuesta por un vestido negro
Además de la atención que generó su cercanía con Mbappé, Ester Expósito destacó por el vestido que eligió para la celebración. La actriz llevó el modelo Julia, de Alice + Olivia, cuyo precio ronda los 3 mil 660 euros.
El diseño, confeccionado en malla elástica, tiene una silueta ajustada y está decorado con bordados realizados a mano, cuentas y cristales que recorren el escote, los tirantes y una pronunciada abertura lateral. Los motivos florales aportaron un contraste al fondo negro y dieron al look un aire sofisticado y festivo.
Precisamente, el color fue uno de los detalles que más llamó la atención. Aunque el negro ha estado tradicionalmente asociado al luto y durante años se consideró poco apropiado para asistir a una boda, las reglas de etiqueta se han flexibilizado y actualmente existen múltiples formas de llevarlo en este tipo de celebraciones.
En el caso de Ester, los cristales, las lentejuelas y los bordados hicieron que el vestido se alejara de una apariencia sobria y reforzaron su carácter de gala.
La boda de Lucas Hernández y Victoria Triay reunió durante varios días a familiares, amigos y personalidades relacionadas con el futbol y el entretenimiento. Con las nuevas imágenes de la celebración, algunos de los invitados volvieron a convertirse en protagonistas, entre ellos Expósito y Mbappé.