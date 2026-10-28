Kim Kardashian va más allá de su Ultimate Nipple Bra de SKIMS e impacta con revelador diseño de Schiaparelli en la CDMX

La elección de su outfit nos hizo pensar inevitablemente en uno de los productos más virales y comentados de su marca de ropa interior, SKIMS, el brasier con pezones artificiales que resaltan a propósito la anatomía femenina.



Kim y el elenco de 'Todo Vale' en la Ciudad de México (Alfonso Manzano / QUIÉN)

Y es que con el vestido de Schiaparelli, Kim elevó esa declaración de principios a un nivel mucho más alto.

El vestido de Schiaparelli y los pezones de Kim Kardashian en la CDMX

El vestido que usó Kim Kardashian la noche del martes en el evento de Todo Vale pertenece a la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027 de Schiaparelli.

Está confeccionado con silicona blanca moldeada. Tiene un escote profundo, una estructura ceñida al torso y una falda con flecos recortados que dejan ver una capa de tul transparente con lentejuelas negras. La pieza fue diseñada por Daniel Roseberry, director creativo de la casa francesa.



Kim Kardashian usó un diseño de Schiaparelli en el evento de promoción de 'Todo Vale' en la Ciudad de México (Alfonso Manzano / QUIÉN)

En este sentido, podemos decir que la prenda retoma un elemento asociado con el Ultimate Nipple Bra de SKIMS, aunque con una propuesta distinta.

Mientras el brasier reproduce el relieve de los pezones bajo la ropa, el vestido incorpora formas anatómicas más precisas y evidentes en una pieza de alta costura.

Es por ello que, de primera instancia, a todos nos pareció que estábamos viendo los pezones de Kim Kardashian en la alfombra roja, aunque después descubrimos que se trataba sólo del efecto visual provocado (a propósito) por su vestido.

