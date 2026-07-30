Ester Expósito anuncia acciones legales por rumores sobre su vida privada y su relación con Kylian Mbappé

Ester Expósito anuncia acciones legales por rumores sobre su vida privada

En el mensaje, Ester Expósito explicó que la difusión de este tipo de contenidos se ha intensificado en las últimas semanas y que considera que afectan tanto su imagen como su dignidad.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, escribió.

Ester Expósito (Getty Images)

La actriz también dejó claro que no está dispuesta a permitir que este tipo de publicaciones continúen.

“No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.

Aunque no señaló qué publicaciones motivaron su decisión, sí afirmó que la desinformación aumentó “especialmente estos días”, sin ofrecer más detalles.