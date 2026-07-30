Ester Expósito decidió responder públicamente a las versiones que han circulado en redes sociales sobre su vida personal y la supuesta relación que mantiene con el futbolista francés Kylian Mbappé. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la actriz española aseguró que varias de esas publicaciones son falsas y advirtió que recurrirá a la vía legal.
Ester Expósito anuncia acciones legales por rumores sobre su vida privada y su relación con Kylian Mbappé
Ester Expósito anuncia acciones legales por rumores sobre su vida privada
En el mensaje, Ester Expósito explicó que la difusión de este tipo de contenidos se ha intensificado en las últimas semanas y que considera que afectan tanto su imagen como su dignidad.
“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, escribió.
La actriz también dejó claro que no está dispuesta a permitir que este tipo de publicaciones continúen.
“No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.
Aunque no señaló qué publicaciones motivaron su decisión, sí afirmó que la desinformación aumentó “especialmente estos días”, sin ofrecer más detalles.
Los rumores entre Ester Expósito y Kylian Mbappé crecieron durante este año
Las especulaciones sobre un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzaron a cobrar fuerza entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con diversos medios españoles, el delantero del Real Madrid habría mostrado interés por la actriz después de seguirla en redes sociales, lo que habría derivado en un acercamiento.
Con el paso de los meses, ambos fueron vistos juntos en ciudades como Madrid, París, Cerdeña e Ibiza, alimentando las versiones sobre una relación sentimental. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente su vínculo.
Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió el 19 de julio, cuando Mbappé publicó brevemente una historia de Instagram en la que Expósito aparecía vistiendo la camiseta de la selección francesa con el número 10 y el brazalete de capitán. Aunque la imagen fue eliminada poco después, las capturas comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.
Antes de estos rumores, la vida sentimental de la actriz había ocupado titulares por sus relaciones con Álvaro Rico, su compañero en Élite; el actor mexicano Alejandro Speitzer; el uruguayo Nicolás Furtado y, más recientemente, por las versiones que la vincularon con Hugo Diego García en 2025.
Ahora, con este comunicado, la actriz española marca distancia de las especulaciones y deja claro que buscará frenar la difusión de información que considera falsa mediante acciones legales.