Ester Expósito habló sobre su vida sentimental y la manera en que actualmente entiende las relaciones amorosas. La actriz española reconoció que durante años relacionó el amor con la intensidad, el drama y el sufrimiento, una idea que comenzó a cuestionar con el paso del tiempo.
Ahora que anda con Mbappé, Ester Expósito asegura que aprendió que el amor 'no tiene por qué doler'
Ahora que anda con Mbappé, Ester Expósito habla de su nueva forma de vivir el amor
Al hablar sobre sus experiencias sentimentales durante una entrevista con GQ Spain, la protagonista de Élite explicó que ha atravesado un proceso personal que le permitió identificar algunas de las creencias que tenía sobre el amor romántico.
“Bueno, yo como, supongo que todo el mundo, he tenido un proceso y un camino porque yo creo que un poco por la cosa que tenemos instaurada todavía del amor romántico, de que el amor duele y es intenso y hay drama, ¿no? Tenemos eso muy asociado en general y mis relaciones siempre eran un poco, bueno, turbulentas, he tenido momentos muy felices, pero mi pasado con las relaciones amorosas siempre han sido muy intensas, muy dramáticas y es verdad que creo que, bueno, el proceso lógico de madurar, de hacerte más mayor y de aprender lo que no quieres, pero también estoy en un momento bonito en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el caos y el drama con el amor, ¿no?”.
Ester Expósito explicó que esa percepción no necesariamente surgía de una decisión consciente, sino de una idea que había interiorizado a lo largo de su vida. Ahora, asegura que ha comenzado a entender que una relación puede atravesar dificultades sin convertirse necesariamente en una experiencia marcada por el sufrimiento.
“Como que lo tenía completamente asociado. Es como memoria del inconsciente, ¿no? Emocional, memoria emocional, por así decirlo, de que no conocía otra cosa. Y me he dado cuenta de que no tiene que ser así y que, en realidad, aunque por supuesto pues en una relación pasas por 1000 etapas y hay retos que hay que superar juntos, no todo va a salir solo y va a ser fácil, pero no tendría que ser tan difícil”.
La actriz también habló de la etapa personal en la que se encuentra actualmente. Para Expósito, parte del aprendizaje ha consistido en descubrir que la intensidad no necesariamente es sinónimo de amor y que una relación puede ser profunda sin estar rodeada de conflictos.
“Desde mi experiencia me he dado cuenta de que eso, que el amor no tiene por qué doler necesariamente ni ser tormentoso. Y estoy en ese momento bonito de descubrir que no, que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma. De hecho, es lo más bonito”.
Ester Expósito habla de un amor en paz en medio de su noviazgo con Mbappé
Sus declaraciones generaron comentarios entre sus seguidores debido al interés que existe actualmente alrededor de su vida sentimental. En los últimos meses, Ester Expósito ha sido relacionada con el futbolista francés Kylian Mbappé, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan una relación.
Por este motivo, algunos internautas interpretaron las declaraciones de la actriz sobre haber dejado atrás el caos y el drama como una posible referencia a su situación sentimental actual. La frase en la que asegura que el amor puede ser “profundo y verdadero desde la paz y la calma” cobró especial relevancia entre quienes siguen de cerca su presunto romance con el futbolista.
Sin embargo, Expósito no mencionó a Mbappé durante la entrevista ni relacionó sus declaraciones con él. Por lo tanto, cualquier vínculo entre sus palabras y el futbolista corresponde únicamente a las interpretaciones surgidas en redes sociales.
La actriz ha mantenido distintos romances que han despertado interés público desde que alcanzó fama internacional. Entre ellos destaca su relación con Álvaro Rico, su compañero en Élite, así como el noviazgo que mantuvo con el actor mexicano Alejandro Speitzer, que se hizo público en 2020 y terminó en 2021.
Posteriormente, Expósito también fue relacionada sentimentalmente con el actor argentino Nicolás Furtado. En los últimos años, la española ha intentado mantener mayor privacidad respecto a sus relaciones, aunque su cercanía con Mbappé ha vuelto a colocar su vida personal bajo los reflectores.
Por ahora, más allá de las especulaciones, Expósito sí dejó clara una cosa: su manera de entender el amor ha cambiado. Después de asociarlo durante años con la intensidad y el conflicto, asegura que hoy está descubriendo una posibilidad diferente: un amor que puede ser profundo sin dejar de lado la paz y la calma.