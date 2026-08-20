Ahora que anda con Mbappé, Ester Expósito asegura que aprendió que el amor 'no tiene por qué doler'

Ahora que anda con Mbappé, Ester Expósito habla de su nueva forma de vivir el amor

Al hablar sobre sus experiencias sentimentales durante una entrevista con GQ Spain, la protagonista de Élite explicó que ha atravesado un proceso personal que le permitió identificar algunas de las creencias que tenía sobre el amor romántico.

Ester Expósito (Getty Images)

“Bueno, yo como, supongo que todo el mundo, he tenido un proceso y un camino porque yo creo que un poco por la cosa que tenemos instaurada todavía del amor romántico, de que el amor duele y es intenso y hay drama, ¿no? Tenemos eso muy asociado en general y mis relaciones siempre eran un poco, bueno, turbulentas, he tenido momentos muy felices, pero mi pasado con las relaciones amorosas siempre han sido muy intensas, muy dramáticas y es verdad que creo que, bueno, el proceso lógico de madurar, de hacerte más mayor y de aprender lo que no quieres, pero también estoy en un momento bonito en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el caos y el drama con el amor, ¿no?”.

Ester Expósito explicó que esa percepción no necesariamente surgía de una decisión consciente, sino de una idea que había interiorizado a lo largo de su vida. Ahora, asegura que ha comenzado a entender que una relación puede atravesar dificultades sin convertirse necesariamente en una experiencia marcada por el sufrimiento.

“Como que lo tenía completamente asociado. Es como memoria del inconsciente, ¿no? Emocional, memoria emocional, por así decirlo, de que no conocía otra cosa. Y me he dado cuenta de que no tiene que ser así y que, en realidad, aunque por supuesto pues en una relación pasas por 1000 etapas y hay retos que hay que superar juntos, no todo va a salir solo y va a ser fácil, pero no tendría que ser tan difícil”.

Ester Expósito (Instagram)

La actriz también habló de la etapa personal en la que se encuentra actualmente. Para Expósito, parte del aprendizaje ha consistido en descubrir que la intensidad no necesariamente es sinónimo de amor y que una relación puede ser profunda sin estar rodeada de conflictos.

“Desde mi experiencia me he dado cuenta de que eso, que el amor no tiene por qué doler necesariamente ni ser tormentoso. Y estoy en ese momento bonito de descubrir que no, que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma. De hecho, es lo más bonito”.