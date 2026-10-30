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Espectáculos

José Eduardo Derbez alienta a Aislinn y Mauricio Ochmann a casarse otra vez

El actor habló sobre los rumores de reconciliación entre su hermana y Mauricio Ochmann, y bromeó con que, si llegan a darse otra oportunidad, deberían armar una boda más animada que la primera.
vie 30 octubre 2026 09:20 AM
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José Eduardo, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez (Instagram)

José Eduardo Derbez no ocultó que le gustaría ver a su hermana, Aislinn Derbez, casarse otra vez con Mauricio Ochmann.

En medio de las versiones sobre una posible reconciliación de la expareja , el actor bromeó con que, si deciden darse una segunda oportunidad, deberían organizar una boda mucho más divertida que la anterior.

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Jose Eduardo Derbez alienta a Aislinn y Mauricio Ochmann a casarse otra vez

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo fue cuestionado sobre la publicación que hizo su papá, Eugenio Derbez, en redes sociales y que dio pie a especulaciones sobre una posible nueva boda de Aislinn . La actriz, por su parte, reaccionó al mensaje y sugirió que le preguntaran directamente a su papá por qué había escrito eso.

El hijo de Eugenio Derbez reconoció que no estaba enterado de la publicación, pero aprovechó para expresar que le gustaría que su hermana volviera a casarse. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de recordar, entre risas, que la celebración de su primer matrimonio no fue precisamente la más animada.

“Ni estaba enterado, imagínate. Pero sí, que se case, ¿no? Pero ahora sí que la arme bien porque la última estuvo bien aburrida. Pues por lo menos ambiente, pues estuvo bien, bien eucarística”, comentó.

José Eduardo Derbez desconoce si Aislinn y Mauricio Ochmann regresaron

Cuando le preguntaron si la boda a la que hizo referencia Eugenio Derbez tendría que ver con una reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann, José Eduardo dejó claro que no sabe en qué punto se encuentra actualmente la relación de su hermana. También explicó que prefiere no involucrarse en su vida sentimental.

“¿Sí regresaron o no regresaron? No, no sé. (…) No nos metemos en su vida pues personal, ya decidirá”, respondió.

El actor también fue cuestionado sobre su propia relación con Paola Dalay y los rumores de una posible separación. Ante la pregunta de si su familia suele hablar con él sobre ese tema, aseguró que tampoco acostumbra compartir esos detalles con sus seres queridos.

“No, tampoco. Hablamos de otras cosas, pero no los temas personales”, explicó.

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José Eduardo habla de las ocurrencias de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez

En otro momento del encuentro, José Eduardo reaccionó a las recientes declaraciones de su mamá, Victoria Ruffo, quien bromeó con la posibilidad de mandar a Eugenio Derbez a trabajar hasta Australia, luego de que el comediante expresara sus deseos de mudarse a España.

Con el sentido del humor que suele caracterizarla, la actriz volvió a generar comentarios, algo que su hijo atribuyó a la atención que la prensa presta a sus ocurrencias. Incluso comparó la situación con la popularidad que tenía la fallecida actriz y comediante Carmelita Salinas por sus declaraciones.

“También ya me la agarraron de Carmelita Salinas ustedes. En todos lados la agarran cada ratito”, comentó.

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