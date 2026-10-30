José Eduardo Derbez alienta a Aislinn y Mauricio Ochmann a casarse otra vez

Jose Eduardo Derbez alienta a Aislinn y Mauricio Ochmann a casarse otra vez

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo fue cuestionado sobre la publicación que hizo su papá, Eugenio Derbez, en redes sociales y que dio pie a especulaciones sobre una posible nueva boda de Aislinn . La actriz, por su parte, reaccionó al mensaje y sugirió que le preguntaran directamente a su papá por qué había escrito eso.

El hijo de Eugenio Derbez reconoció que no estaba enterado de la publicación, pero aprovechó para expresar que le gustaría que su hermana volviera a casarse. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de recordar, entre risas, que la celebración de su primer matrimonio no fue precisamente la más animada.

“Ni estaba enterado, imagínate. Pero sí, que se case, ¿no? Pero ahora sí que la arme bien porque la última estuvo bien aburrida. Pues por lo menos ambiente, pues estuvo bien, bien eucarística”, comentó.

José Eduardo Derbez desconoce si Aislinn y Mauricio Ochmann regresaron

Cuando le preguntaron si la boda a la que hizo referencia Eugenio Derbez tendría que ver con una reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann, José Eduardo dejó claro que no sabe en qué punto se encuentra actualmente la relación de su hermana. También explicó que prefiere no involucrarse en su vida sentimental.

“¿Sí regresaron o no regresaron? No, no sé. (…) No nos metemos en su vida pues personal, ya decidirá”, respondió.

El actor también fue cuestionado sobre su propia relación con Paola Dalay y los rumores de una posible separación. Ante la pregunta de si su familia suele hablar con él sobre ese tema, aseguró que tampoco acostumbra compartir esos detalles con sus seres queridos.

“No, tampoco. Hablamos de otras cosas, pero no los temas personales”, explicó.