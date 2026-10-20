¿Aislinn Derbez se va a casar otra vez? La actriz reacciona a inesperado comentario de su papá

¿Aislinn Derbez se volverá a casar?

“¿Cómo?”, respondió con una sonrisa nerviosa cuando la prensa le preguntó sobre la una reciente publicación de su papá. Al escuchar que Eugenio había anunciado en redes sociales que ella llegaría nuevamente al altar, Aislinn quiso saber más detalles.

“¿Por qué puso eso? Yo no sabía. ¿Cómo lo puso?”, cuestionó. Cuando le explicaron que el mensaje había aparecido en Facebook, insistió: “¿Nada más así?”. La reacción dejó ver que no estaba enterada de ningún supuesto plan de boda.

La sorpresa fue tal que la actriz incluso consideró que alguien pudo haber hackeado las redes sociales de su papá. “¿Cómo crees? No creo que haya sido mi papá porque…”, comentó antes de plantear una posibilidad que le pareció más convincente: “No, se me hace que lo hackearon, no puede ser”.

La publicación de Eugenio Derbez también despertó especulaciones sobre la vida sentimental de Aislinn, quien estuvo casada con Mauricio Ochmann. La pareja tiene una hija, Kailani, y aunque ambos han mantenido una relación cercana como padres desde su separación, no han confirmado que estén pensando en retomar su matrimonio.

Al preguntarle si su papá estaría interesado en verla casarse nuevamente, Aislinn prefirió dejar la respuesta en manos del propio Eugenio.

“No tengo ni idea, pregúntaselo a él”, respondió.

Por ahora, la actriz no ha confirmado que exista una reconciliación amorosa con Mauricio.

Aislinn Derbez habla de su visita a Oaxaca

Más allá de la noticia sobre su supuesta boda, Aislinn habló de su reciente visita a Oaxaca, donde estuvo acompañada por su hija para participar en Decididas, un encuentro enfocado en el liderazgo y el desarrollo de las mujeres.

La actriz compartió su emoción por regresar a uno de sus destinos favoritos y formar parte de una iniciativa que busca impulsar a otras mujeres.