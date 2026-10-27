Mauricio Ochmann confiesa cómo fue besar a su exesposa Aislinn Derbez tras su divorcio: “Muy rico”

Mauricio Ochmann confiesa cómo fue besar a su exesposa Aislinn Derbez tras su divorcio

Durante la conversación, el conductor le preguntó directamente cómo había sido volver a besar a su expareja después de su divorcio, a lo que Mauricio respondió sin rodeos: “Muy rico. Muy rico, la verdad. Estuvo muy bien”.

Al ser cuestionado sobre si durante las escenas podían surgir nuevamente los sentimientos, el actor explicó que ambos mantuvieron una actitud profesional, aunque la película tiene un significado especial para ellos, pues fue una historia que los unió desde que todavía compartían su vida personal y una productora.

“Sí, la verdad es que los dos somos muy profesionales, pero Hasta el fin del mundo sí fue una película que nos llegó cuando estábamos casados y teníamos una productora juntos. Ella leyó primero el guion y me dijo, lo leyó en un avión y lloraba y lloraba y yo le decía: ‘¿Qué traes?’. Me dijo: ‘Tienes que leer esta película’. La leí y le dije: ‘La tenemos que hacer’. Entonces, fue algo que empezamos a tratar de levantar cuando estábamos juntos. Luego, vino la separación”, relató.

Mauricio recordó que, después de su ruptura, ambos tuvieron que decidir qué sucedería con los proyectos que habían comenzado a desarrollar como socios. Finalmente, acordaron cerrar la productora y dividirse las producciones que tenían pendientes, por lo que Aislinn se quedó con Hasta el fin del mundo.

“Y pues, así como pues te pones de acuerdo con, bueno, ¿qué vamos a hacer con las cosas y con todo? Como teníamos la productora, fue, bueno, pues cerramos la productora, tú te quedas con unos proyectos, yo me quedo con unos y ella se quedó con Hasta el fin del mundo. Y yo le dije: ‘El día que la hagas, si necesitas actor, me llamas’. ‘Ay, hombre, ¿cómo crees? No sé qué’”, recordó.

El tiempo pasó y el actor continuó preguntándole a su exesposa si finalmente realizaría la película, incluso le propuso hacerse cargo de levantar el proyecto si ella decidía no hacerlo. Sin embargo, Aislinn mantuvo su intención de producirla y, cuando llegó el momento de elegir al protagonista, surgió la posibilidad de que Mauricio participara.

“Pasaron varios años y yo le decía: ‘¿Qué pasó? ¿La vas a hacer o no? Si no, dámela. Para yo levantarla’. ‘No, no, no, sí la voy a hacer’”, contó.

Después de varios intentos por encontrar al actor adecuado, una amiga de Aislinn le hizo notar que el personaje parecía estar destinado a Mauricio. Finalmente, la expareja volvió a trabajar junta y pudo concretar la película que habían imaginado años atrás.

El actor también aprovechó la entrevista para hablar sobre la manera en que ambos afrontaron su divorcio. Aunque reconoció que fue una etapa de duelo, dolor y cambios personales, destacó que nunca dejaron de mantener una relación respetuosa y que siempre tuvieron claro que el bienestar de su hija debía estar por encima de cualquier diferencia.

“Al final la terminamos haciendo y la verdad es que ahí sí yo con todo y el proceso, un poco lo que platicábamos antes de entrevista, con todo y nuestros procesos, siempre estuvimos muy unidos. Siempre el vínculo estuvo muy bonito. Siempre priorizamos el bienestar de nuestra hija y siempre fue un acuerdo y una convivencia, pues sí, muy, muy cordial, muy respetuosa, a pesar de que cada uno estábamos viviendo nuestro proceso pues de duelo, de dolor, de reacomodo, ¿no? Cada quien a su manera, pero nunca pisándonos los callos y nunca metiéndonos en el proceso del otro y como que siempre tuvimos claro que, o sea, que yo jamás le hablaría mal a mi hija de su mamá y ella tampoco de mí, ¿no?”, explicó.

Mauricio también aclaró que su separación no ocurrió por falta de amor, sino porque en aquel momento ambos enfrentaban dificultades personales que no les permitían sobrellevar ciertas situaciones dentro de su relación. Por ello, consideró que superar una ruptura requiere un trabajo individual que no puede resolverse de un día para otro.

“Y entre nosotros siempre hubo mucho amor. Mucha gente no entendía todo ese proceso y fue muy bonito darnos cuenta que nunca fue por falta de amor. Fue porque estábamos incapacitados en ese momento para sobrellevar ciertas cosas. Y luego mucha gente dice: ‘Pues güey, los hubieran arreglado’. Pues toma tiempo, no es inmediato. Y aparte no es de que yo me pongo a chambear y tú no chambeas, pues no vamos a llegar. Es una chamba individual, personal y luego no mucha gente la quiere hacer, ¿no?”, señaló.

El actor agregó que una de las partes más difíciles de ese proceso consiste en reconocer los propios errores y estar dispuesto a trabajar en uno mismo. En ese sentido, expresó su admiración por Aislinn, a quien describió como una mujer comprometida con su crecimiento personal, mientras que él también ha buscado hacerse responsable de su propio proceso.

“Lo que más cuesta es verte, confrontarte y decirle: ‘Voy a entrar a este proceso y voy a usar esta oportunidad que me está presentando la vida para trabajar mi para verme’. Y creo que los dos, que eso es algo que le admiro profundamente y le respeto profundamente porque es una mujer que trabaja en ella todo el tiempo”, compartió.

La oportunidad de participar nuevamente en Hasta el fin del mundo llegó cuando Aislinn le confirmó que finalmente realizaría la película y le preguntó si estaba dispuesto a protagonizarla. Mauricio aceptó de inmediato, pues desde que leyó el guion había considerado que era una historia que debían llevar a la pantalla.

La filmación se realizó en España y fue una experiencia especial para ambos, ya que Kailani también estuvo presente durante parte del proceso. Aunque por su edad, ocho años, todavía no puede ver la película, la niña sabe que sus padres trabajaron juntos y ha sido testigo de la convivencia que mantienen después de su separación.

“Y yo por mi lado pues también barro lado el lado de mi calle. Entonces, ha sido muy bonito y cuando llega Hasta el fin del mundo, de repente un día me dice: ‘Pues ¿qué crees? Ya la voy a hacer’. Y le dije: ‘¡Ay, qué padre!’. ‘Y, pues no encontramos al actor. ¿Quieres?’. Y yo luego lo le dije: ‘Claro, yo estoy puestísimo para esa película’, porque yo desde que la leí dije: ‘Esto lo tenemos que hacer’, o sea, ni lo dudé. Entonces, fue un clavado y fue maravilloso. Estábamos los dos, toda la peli la hicimos en España. Entonces, estábamos los dos, bueno, los tres, porque estaba nuestra hija. Estuvo muy bonito. Sí, y se aventó el proceso con nosotros. Y entonces, hoy por hoy para Kailani, imagínate que, digo, no la puede ver todavía porque está chiquita, tiene 8 años, pero sabe que hicimos una película juntos, vivió el proceso juntos, y ha estado pues sí, ha estado en todo el proceso, y pues ella es la más ganona”, expresó.

Durante la charla con Melo Montoya, Mauricio también recordó algunas anécdotas de su juventud y de situaciones inesperadas que ha vivido a lo largo de su trayectoria. Entre ellas, contó que cuando tenía alrededor de 13 años compraba revistas usadas y algunas películas para adultos en un tianguis, pero, lejos de quedárselas, descubrió una oportunidad para ganar dinero.

“Pues me gustó el negocio. O sea, déjate, me gustó el negocio, no el negocio de hacerlo, ¿no? Me gustó el negocio de que yo me empecé a dar cuenta que tenía que haber, tenía como 13 años, muy precoz. Compraba revistas de estas de segundo uso en el tianguis. Y dos, tres películas, sí. Y pues me iba con mi portafolio ese Samsonite azul cuadradito de los de escuela, ¿te acuerdas? Llevaba mi mochila y llevaba. Y pues cada lunes las cambiaba”, relató.