¿Qué opina Gisele Bündchen del romance de su ex, Tom Brady, con Candice Swanepoel: ¿traición entre modelos?

Aunque Gisele y Candice han coincidido durante años en la industria del modelaje y ambas han formado parte del universo de Victoria’s Secret, su relación nunca habría pasado de ser cordial. Fuentes cercanas a las modelos declararon a TMZ que no eran amigas íntimas, por lo que las acusaciones en redes sociales sobre una supuesta ruptura del llamado “código entre amigas” no corresponderían a la relación que realmente mantenían.

La versión coincide con lo publicado por People, que citó a una fuente cercana a Gisele para explicar que la brasileña está concentrada en su vida familiar y no en la vida amorosa de su exmarido.

“Tom es el padre de sus hijos y ella quiere lo mejor para él. No está enfocada en con quién está saliendo. Está en un momento muy feliz y realmente está disfrutando de su vida”, aseguró el informante al medio estadounidense.



Candice Swanepoel (Getty Images)

Tom Brady y Candice Swanepoel llevarían meses saliendo

Los reportes sobre el romance señalan que el exjugador de la NFL y la modelo sudafricana llevan varios meses juntos. Según fuentes citadas por TMZ, la relación habría comenzado en junio y ambos han procurado mantenerla lejos de los reflectores, con encuentros discretos en Miami, ciudad en la que residen.

De acuerdo con People, compartir la misma ciudad les ha facilitado pasar tiempo juntos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación.

Candice, de 38 años, y Gisele, de 46, comparten una trayectoria en el modelaje internacional y su vínculo con Victoria’s Secret, donde ambas fueron reconocidas como ángeles.

Gisele Bündchen está enfocada en su familia con Joaquim Valente

Mientras Tom Brady estaría comenzando una nueva relación, Gisele también ha iniciado una nueva etapa personal. La modelo se casó con Joaquim Valente, instructor de jiu-jitsu, en diciembre de 2025, después de dar la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero de ese año.

La brasileña también comparte con Brady a Benjamin y Vivian, quienes forman parte de su familia junto al bebé que tuvo con Valente. Brady, por su parte, es padre de Jack, nacido de su relación anterior con la actriz Bridget Moynahan.