‘Operación Cisne Negro’: lo bueno, lo malo y lo feo sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán 10 años después

El documental, un género que busca más espacios entre el público mexicano

Decíamos que el documental compite en la guerra de las pantallas en la que todos los géneros se vuelven contenido porque eso es lo que experimentan los comunicadores en la actualidad en todo el mundo.

Lo mismo periodistas que actores, dramaturgos, influencers y otros profesionales del ámbito que se nos ocurra pelean por la atención de la audiencia.

'Operación Cisne Negro': documental de NMas sobre la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán (Cortesía / Vix)

Operación Cisne Negro apuesta por convertirse en un gancho que atraiga a un sector del público mexicano que consume noticias pero que también busca narrativas atractivas que lo mantengan por un tiempo mayor a los escasos minutos, si no es que segundos, que duran en la actualidad las noticias —o contenidos— virales.

El documental nos muestra el túnel real por el que “El Chapo” escapó de la casa de seguridad mientras se desarrollaba el operativo que buscaba capturarlo. Se menciona que tan cerca estuvieron las fuerzas armadas de capturar al capo durante la visita que Kate del Castillo y Sean Penn le hicieron en su escondite de la sierra de Durango.

Están los videos del motel donde estuvo detenido y que muestran lo que en realidad pasó en dicho lugar, lo que contrasta, por ejempolo con las secuencias finales de la película La Captura, con Alfonso Herrera y Noé Hernández.

'Operación Cisne Negro': documental de NMas sobre la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán (Cortesía / Vix)

Se habla de la asesoría (que no intervención) de autoridades estadounidenses, que estuvieron apoyando a sus contrapartes mexicanas en la cacería del capo.

La tarea del espectador es unir los puntos, recordar dónde estaba aquel 8 de enero de 2016 cuando “El Chapo” finalmente cayó en Los Mochis y, sobre todo, entender cómo y por qué un hombre pudo construir un imperio basado en el trasiego de drogas y logró convertirse en objetivo de por lo menos dos países y distintas administraciones (por no mencionar a los cárteles rivales) y trascender el terreno de lo judicial y periodístico para ascender —nos guste o no— al nivel de la leyenda o del mito.