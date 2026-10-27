‘Operación Cisne Negro’: lo bueno, lo malo y lo feo sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán 10 años después

En un mundo en el que la información compite con el resto de los contenidos en la guerra de las pantallas, Operación Cisne Negro: La cacería del Chapo Guzmán (que se estrena el 27 de octubre) busca abrir una ventana poco explorada por el público mexicano a través de la plataforma de Vix: el documental.
Y para ello presenta, en un especial de dos capítulos, detalles ya conocidos y otros inéditos —sobre todo material audiovisual— sobre la fuga y captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (quien, por cierto, es uno de los personajes entrevistados para hilar esta historia).
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‘Operación Cisne Negro’, el documental de NMas sobre la captura del ‘Chapo’ Guzmán
Encabezado por Héctor Laso (director del documental) y Samuel Adam (jefe de investigación), el equipo especializado en estos formatos de N+ Docs reconstruye los hechos con datos, testimonios e imágenes que hilan una narrativa que cautiva.
Si bien ya conocemos el desenlace de la historia (“El Chapo” se encuentra cumpliendo una sentencia de por vida en Estados Unidos), es el traer al presente las minucias del caso lo que nos permite verlo desde distintas perspectivas.
Y, sobre todo, entender que más allá del líder criminal y el personaje que se volvió leyenda gracias a sus dotes de escapista, existieron las circunstancias (un sistema corrupto, alianzas y secretos) que le permitieron ascender en la estructura del narcotráfico y, más tarde, fugarse en dos ocasiones de penales de máxima seguridad.
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‘Operación Cisne Negro’ es una invitación a reflexionar sobre la historia reciente de México
Además de ser un producto entretenido y construido con rigor periodístico, Operación Cisne Negro invita al espectador a la reflexión sobre la historia reciente de México, sobre la historia que día a día vemos pasar frente a nuestros ojos y que, de forma directa o indirecta, también contribuimos a escribir.
Revisitar la captura del “Chapo” Guzmán 10 años después de los hechos y contar con los testimonios y perspectivas de muchos de los protagonistas de la época, están mandos policiacos que participaron en las acciones, periodistas que lo vivieron de cerca y fueron “termómetro” del clima en Sinaloa esos días, o Miguel Ángel Osorio Chong, quien era secretario de Gobernación.
Pero, sin duda, es el expresidente Peña Nieto quien destaca por el tono ligero y hasta chabacano con el que se refiere a los sucesos. Como si la fuga y captura de uno de los hombres más buscados del planeta fuera una subtrama de una historia de ficción.
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El documental, un género que busca más espacios entre el público mexicano
Decíamos que el documental compite en la guerra de las pantallas en la que todos los géneros se vuelven contenido porque eso es lo que experimentan los comunicadores en la actualidad en todo el mundo.
Lo mismo periodistas que actores, dramaturgos, influencers y otros profesionales del ámbito que se nos ocurra pelean por la atención de la audiencia.
Operación Cisne Negro apuesta por convertirse en un gancho que atraiga a un sector del público mexicano que consume noticias pero que también busca narrativas atractivas que lo mantengan por un tiempo mayor a los escasos minutos, si no es que segundos, que duran en la actualidad las noticias —o contenidos— virales.
El documental nos muestra el túnel real por el que “El Chapo” escapó de la casa de seguridad mientras se desarrollaba el operativo que buscaba capturarlo. Se menciona que tan cerca estuvieron las fuerzas armadas de capturar al capo durante la visita que Kate del Castillo y Sean Penn le hicieron en su escondite de la sierra de Durango.
Están los videos del motel donde estuvo detenido y que muestran lo que en realidad pasó en dicho lugar, lo que contrasta, por ejempolo con las secuencias finales de la película La Captura, con Alfonso Herrera y Noé Hernández.
Se habla de la asesoría (que no intervención) de autoridades estadounidenses, que estuvieron apoyando a sus contrapartes mexicanas en la cacería del capo.
La tarea del espectador es unir los puntos, recordar dónde estaba aquel 8 de enero de 2016 cuando “El Chapo” finalmente cayó en Los Mochis y, sobre todo, entender cómo y por qué un hombre pudo construir un imperio basado en el trasiego de drogas y logró convertirse en objetivo de por lo menos dos países y distintas administraciones (por no mencionar a los cárteles rivales) y trascender el terreno de lo judicial y periodístico para ascender —nos guste o no— al nivel de la leyenda o del mito.
El 'mito' del 'Chapo' Guzmán, una fuente inagotable para el periodismo
Al hablar en específico sobre ese poder que ejerce Joaquín Guzmán Loera sobre el imaginario colectivo, Héctor Laso asegura que su equipo se sintió atraído por lo que "El Chapo" provocó más allá de las instituciones de gobierno.
“Nos sentimos atraídos por lo que provocó, por cómo logró indignarnos”, aseguró hace unos días tras la proyección del documental en las instalaciones de Videocine.
“Porque se fugó dos veces de un penal de máxima seguridad y lo han tenido que recapturar tres veces. Eso forma un mito de una persona que sabe burlarse del gobierno. Partiendo de eso, nosotros tenemos que entender si realmente él es tan grande… y no”, señaló el director.
“Lo que nosotros quisimos mostrar es que no es que él haya sido el que burló, es que había las condiciones en el penal, una serie de omisiones que le pusieron las condiciones idóneas para que él se pudiera fugar”, consideró.
“Sin duda él es el que se mete en el túnel y lo hace espectacular, y en esta recaptura te das cuenta que ese mismo gobierno que salió burlado en aquel entonces es el que lo logra recapturar. Pero irónicamente se empiezan a pelear. Es tan grande ese mito que se quieren pelear por él. Es tan grande ese mito, que se les olvida ‘El Cholo’ (el sicario que fue capturado con “El Chapo”) en el hotel”, recordó.