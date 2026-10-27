EXCLUSIVA: Aleks Syntek habla sobre su crisis emocional: “Los que ya estuvimos en el infierno no tenemos miedo”

El episodio también reavivó el recuerdo de las controversias que lo han acompañado desde 2018. “A mí me impactó mucho que Daniel Bisogno, que en paz descanse, se atreviera a señalarme con un tipo que había intentado abusar de un menor de edad. Eso me hizo mucho daño porque yo soy un padre muy cercano a mis hijos y que ayudo a muchas causas de niños. Yo ayudaba a UNICEF, ayudaba a Save the Children. Y el día que me señalaron, me perjudicaron tanto, que me corrieron de todas estas instituciones, es cierto, y me humillaron”, reconoce.

“Y eso me dolió mucho, me trastornó. Luego vino la pandemia. Y en la pandemia yo todavía me pregunto cómo no salí y me colgué de un árbol. Porque perdí mucha gente. Muchos de mis amigos se suicidaron en la pandemia”, asegura.

Syntek cuenta que aquel periodo tuvo consecuencias en su vida emocional y que comenzó a tomar ansiolíticos, una experiencia que, según su testimonio, le afectó de manera importante. Habla de ello como parte de un proceso personal complejo, no como una explicación que borre lo ocurrido el 15 de septiembre. Hoy dice haber buscado otras formas de atenderse a pesar de que su psiquiatra le recomendó internarse en una clínica de salud mental por seis meses, pero reconoce la importancia de recibir orientación profesional.

Aleks Syntek en exclusiva para Quién. (Jessie Furlong)

“¿Por qué nos quieren encerrar para curarnos? Esas son prácticas arcaicas del siglo XVIII. Nada más falta que nos hagan lobotomía. O sea, creo yo que el amor lo cura todo·, comenta sobre las recomendación del médico.

Al buscar ayuda, se vio reflejado en el caso de otros famosos que han pasado por las mismas crisis de salud mental, como el comediante Ricardo O'Farrill, pero la salida era la misma: un internamiento. Y no fue hasta que su hija Natalia, quien se desarrolla como actriz, dio con Fer Núñez, psicólogo al que Syntek le dio la oportunidad de acompañarlo en este proceso.

“Mi hija me presentó a Fer Núñez, porque desesperada buscó a Ricardo O'Farrill y mucha gente que tuvo crisis en el medio artístico. Y todo el mundo apuntó a Fer Núñez como el indicado para poder sacarme adelante sin tener que internarme”, confiesa.

La paz que ahora dice buscar, contrasta fuertemente con la convicción que durante años ha defendido, especialmente cuando habla de las tendencias musicales que, a su juicio, han perdido géneros como el pop, el rock, el jazz y el bolero. No reniega de la música que domina las listas ni dice que todos deban escuchar lo mismo. Su reclamo es otro: que haya lugar para más voces y que el éxito de una tendencia no signifique la desaparición de las demás.

“Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia”, afirma. En esa idea resume una parte importante de su malestar: para él, ser rechazado es doloroso, pero sentirse ignorado como músico puede ser todavía más difícil. Menciona que hubo un tiempo en el que sentía que hacía canciones “para la pared”, como si su trabajo ya no encontrara a quién llegar.

Aleks Syntek habla de su familia y pide perdón por las consecuencias de la fama

Si hay un lugar al que Aleks Syntek vuelve una y otra vez durante la entrevista, es su casa. Habla de la madre de sus dos hijos, con quien compartió 25 años de matrimonio, a quienes describe como su principal sostén. También reconoce que la exposición pública no se queda en él: alcanza a las personas que ama, incluso cuando no han elegido formar parte de la conversación.

“Los más importantes, mis hijos. Mis hijos han sido mi sostén y han sido mi torre. No sé qué haría sin mis hijos. Y los amo tanto que ya no me importa ser más famoso que ellos”, señala.

Al hablar de quienes han tenido que acompañarlo durante las polémicas, Syntek llega a uno de los momentos más vulnerables de la conversación. Cuando le preguntamos a quién siente que tendría que pedirle perdón por las consecuencias de sus decisiones y de su exposición pública, el cantante no duda en señalar a su familia.

Aleks Syntek en exclusiva para Quién. (Jessie Furlong)

“Principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá”, responde. “Han sufrido mucho las consecuencias de tener un hijo famoso”. Reconoce que le duele que sus seres queridos hayan recibido ataques a raíz de noticias y comentarios relacionados con él. “Les pido perdón por hacerlos pasar estos momentos difíciles por tener un papá famoso”, añade.

En ese reconocimiento hay una diferencia importante respecto al personaje que suele aparecer en las discusiones digitales: aquí no está defendiendo una postura musical ni discutiendo con sus críticos. Habla como esposo y padre, consciente de que las consecuencias de la fama también pueden alcanzar a quienes no están frente al micrófono.

También habla del futuro de su hijo, a quien describe como un músico extraordinario, y del entorno en el que tendrán que abrirse camino las nuevas generaciones. Le preocupa que los artistas jóvenes sientan que deben perseguir una tendencia para ser escuchados.

En su conversación, Aleks Syntek no presenta la crisis como una historia con un final perfecto. Hay enojo, hay explicaciones que ofrece desde su propia perspectiva y hay una controversia pública que no desaparece porque él diga sentirse mejor. Pero también hay una idea a la que regresa cuando habla de lo que viene: la posibilidad de levantarse después de haber tocado fondo.

“Cuando ya estás en el piso, cuando te han tirado cuantas veces, lo único que continúa para mí es levantarme”, asegura. No es la primera vez que tiene que recomenzar, asegura, aunque esta vez lo haga bajo una atención mediática que convirtió su malestar en tema de discusión nacional.