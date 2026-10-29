Jennifer Lopez está acostumbrándose a un nuevo ritmo de vida ahora que sus hijos dejaron su casa para irse a estudiar la universidad. Después de casi 19 años de compartir su día a día con sus mellizos, Emme y Max, la cantante enfrenta una nueva etapa: verlos comenzar su vida universitaria y volver a disfrutar de la soledad.
La decisión que Jennifer Lopez tomó tras la dolorosa partida de sus hijos a la universidad
Jennifer Lopez sufre la partida de sus hijos
La artista habló de este cambio personal en una entrevista con Variety; contó que la partida de sus hijos ha tenido un efecto directo en su música. Pues, aunque reconoce que adaptarse a esta nueva dinámica no ha sido fácil, tomó la decisión de enfocarse en sí misma y en su carrera: está inspirándose en sus sentimientos para componer nueva música, la mejor de toda su trayectoria.
“Durante mucho tiempo ocupan una parte enorme de tu mente y, cuando se van es algo devastador, triste y aterrador. Te enfrentas a una vida que ahora es totalmente distinta y te preguntas: ‘¿Qué voy a hacer con este espacio y este tiempo?’”, declaró.
En su caso, la respuesta fue regresar al estudio de grabación. Lejos de quedarse únicamente con la tristeza por la ausencia de sus hijos, la intérprete de On the Floor aprovechó este momento para concentrarse en su trabajo y lanzar nueva música.
“En mi caso, simplemente volví al estudio. He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida, y estoy muy emocionada”, aseguró.
La música, su respuesta al nido vacío
La cantante también adelantó que las canciones que ha escrito durante este tiempo reflejan un momento especialmente positivo en su vida. Aunque su vida sin sus hijos representa un reto emocional, no todo está marcado por la tristeza.
“Es un álbum de una etapa muy feliz. Incluye algunas de las canciones más alegres y hermosas, con apenas un toque de tristeza”, explicó.
Jennifer, quien tuvo a Emme y Max en febrero de 2008 con su exesposo Marc Anthony, ya había hablado públicamente sobre la mezcla de emociones que vive ante la independencia de sus hijos. El verano pasado, la familia aprovechó el tiempo juntos para viajar y disfrutar de los últimos días antes de que los jóvenes comenzaran esta nueva etapa.
Ahora, la cantante también está aprendiendo a reorganizar sus días. En un video publicado el 26 de septiembre en la cuenta de Instagram de su marca de belleza, JLO Beauty, habló de la importancia de mantener sus hábitos cotidianos mientras se adapta a los cambios familiares.
“¡Buenos días a todos! Es un día hermoso, una mañana hermosa”, dijo antes de explicar que estaba pensando en las rutinas y en cómo pueden ayudar cuando los hijos se van de casa. “Pero esas rutinas te ayudan a seguir adelante. Y creo que, cuando se van y me quedo aquí con el nido vacío, llorando, pensando en ellos, mirando fotos de cuando eran bebés y todo eso”, contó.
Para ella, mantener ciertas actividades se ha convertido en una forma de afrontar la ausencia sin dejar de cuidar de sí misma. “Estas rutinas son lo que me va a mantener cuerda: hacer ejercicio, seguir mi rutina de cuidado de la piel, cuidarme, ahora que tengo este nuevo espacio en mi vida”, añadió.
Una nueva etapa para Jennifer Lopez y sus mellizos
A sus 57 años, Jennifer Lopez atraviesa una transformación que va más allá de su carrera. La independencia de Emme y Max trae un cambio en la dinámica familiar que ha acompañado buena parte de su vida adulta, pero también abre la posibilidad de dedicar más tiempo a sus propios proyectos.