La decisión que Jennifer Lopez tomó tras la dolorosa partida de sus hijos a la universidad

Jennifer Lopez sufre la partida de sus hijos

La artista habló de este cambio personal en una entrevista con Variety; contó que la partida de sus hijos ha tenido un efecto directo en su música. Pues, aunque reconoce que adaptarse a esta nueva dinámica no ha sido fácil, tomó la decisión de enfocarse en sí misma y en su carrera: está inspirándose en sus sentimientos para componer nueva música, la mejor de toda su trayectoria.

“Durante mucho tiempo ocupan una parte enorme de tu mente y, cuando se van es algo devastador, triste y aterrador. Te enfrentas a una vida que ahora es totalmente distinta y te preguntas: ‘¿Qué voy a hacer con este espacio y este tiempo?’”, declaró.

En su caso, la respuesta fue regresar al estudio de grabación. Lejos de quedarse únicamente con la tristeza por la ausencia de sus hijos, la intérprete de On the Floor aprovechó este momento para concentrarse en su trabajo y lanzar nueva música.

“En mi caso, simplemente volví al estudio. He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida, y estoy muy emocionada”, aseguró.

La música, su respuesta al nido vacío

La cantante también adelantó que las canciones que ha escrito durante este tiempo reflejan un momento especialmente positivo en su vida. Aunque su vida sin sus hijos representa un reto emocional, no todo está marcado por la tristeza.

“Es un álbum de una etapa muy feliz. Incluye algunas de las canciones más alegres y hermosas, con apenas un toque de tristeza”, explicó.

Jennifer, quien tuvo a Emme y Max en febrero de 2008 con su exesposo Marc Anthony, ya había hablado públicamente sobre la mezcla de emociones que vive ante la independencia de sus hijos. El verano pasado, la familia aprovechó el tiempo juntos para viajar y disfrutar de los últimos días antes de que los jóvenes comenzaran esta nueva etapa.