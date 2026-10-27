Confirmado: Jay-Z será el artista del medio tiempo del Super Bowl 2027

Jay-Z será el artista del medio tiempo del Super Bowl 2027

El anuncio se hizo durante la transmisión de Monday Night Football de ESPN, en el partido entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. La noticia fue confirmada por la NFL, Roc Nation y Apple Music, que difundieron un video del artista en un estadio de futbol americano.

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del intermedio de la Super Bowl, ha sido toda una aventura”, declaró Jay-Z en un comunicado. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”.

La presentación tendrá un significado especial para el músico, quien este año celebra tres décadas del lanzamiento de su álbum debut, Reasonable Doubt, y 25 años de The Blueprint, dos discos fundamentales en su carrera.

Jay-Z pasa de elegir a los artistas a protagonizar el espectáculo

Desde 2019, Jay-Z y su compañía Roc Nation colaboran con la NFL en la producción del espectáculo de medio tiempo y en iniciativas relacionadas con la justicia social. Como parte de ese acuerdo, el rapero también ha participado en la selección de los artistas que ocupan uno de los escenarios musicales más vistos del mundo.

En 2025, el productor Jesse Collins explicó a Variety que la decisión final sobre quién se presenta recae en el músico: “Es una decisión que toma Jay”, dijo. “Desde que nos involucramos con ese programa, él lo ha decidido todos los años, y ha sido increíble. Siempre ha acertado”.

Ahora, Jay-Z será el protagonista del espectáculo, una decisión que también marca un nuevo capítulo en su relación con la NFL. El comisionado de la liga, Roger Goodell, señaló que desde el inicio de su colaboración tenía la intención de que el rapero subiera al escenario cuando considerara que había llegado el momento.