¿Quién es Brett Goldstein, el supuesto nuevo novio de Jennifer Lopez?

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana aseguró que los actores estarían saliendo de manera informal. La publicación señaló que el 16 de octubre llegaron y se marcharon en el mismo coche de una fiesta en Los Ángeles, aunque ingresaron por separado. Hasta ahora, ni Jennifer ni Brett han confirmado que exista una relación sentimental.

¿Quién es Brett Goldstein?

Brett Goldstein nació el 17 de julio de 1980 en Sutton, Londres. Es actor, comediante, guionista y productor, y su carrera adquirió proyección internacional gracias a Ted Lasso, la serie de Apple TV+ en la que interpretó a Roy Kent, un futbolista de carácter fuerte que se convierte en entrenador.

Su trabajo en la producción le valió dos premios Emmy consecutivos como mejor actor de reparto en una serie de comedia, en 2021 y 2022. El personaje, conocido por su actitud ruda, sus comentarios directos y su particular sentido del humor, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia.

Goldstein también ha desarrollado una carrera detrás de cámaras. Fue cocreador y guionista de Shrinking, la comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, y participó en el guion de Ted Lasso. Además, tuvo una aparición en Thor: Love and Thunder, la película de Marvel dirigida por Taika Waititi.

Brett Goldstein y Jennifer Lopez: de compañeros de película a rumores de romance

La conexión entre Goldstein y Jennifer Lopez surgió en el rodaje de Office Romance, la comedia romántica de Netflix en la que interpretan a dos colegas que inician una relación amorosa. La química entre ambos en pantalla despertó curiosidad sobre su cercanía fuera de la ficción.

Sin embargo, durante la promoción de la película, los dos negaron estar saliendo. En una entrevista para el programa Today, en junio de 2026, Lopez explicó que suele ser vinculada sentimentalmente con los actores con los que trabaja. Cuando le preguntaron directamente si mantenían una relación, respondió que no. Goldstein estuvo de acuerdo.

Meses después, los rumores volvieron a tomar fuerza tras su aparición en una fiesta en Los Ángeles. Page Six reportó que una fuente describió el vínculo como casual, pero la información no ha sido confirmada por los protagonistas ni por sus representantes.