Charlyn Corral acaba de sumar uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. La futbolista mexicana, delantera del Pachuca Femenil, ganó el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera del año durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este 26 de octubre. Con este premio, se convirtió en la primera mexicana en recibir una distinción en esta ceremonia, un logro que también pone en el foco internacional el crecimiento del futbol femenil en México.
¿Quién es Charlyn Corral, la goleadora mexicana que hizo historia en la gala del Balón de Oro?
Verónica Charlyn Corral Ang nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México. Desde niña encontró en el futbol una de sus grandes pasiones, inspirada por su papá y su hermano, George Corral, quien también se dedicó profesionalmente a este deporte. Sin embargo, su camino no fue sencillo: comenzó a jugar cuando las oportunidades para las niñas eran mucho más limitadas y tuvo que buscar espacios en equipos y competencias donde no siempre era fácil encontrar un lugar para las mujeres.
En mayo de 2026, durante una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), recordó cómo empezó su historia con el balón: “Mi pasión por el fútbol comenzó gracias a mi hermano y a mi papá que siempre le ha encantado el futbol, entonces él hacía los equipos de la de la cuadra, nos entrenaba y nos poníamos a jugar en todas las canchitas que había cerca de donde vivíamos y ahí me empezó a gustar mucho”.
La futbolista destacó desde muy joven. A los 13 años participó en un concurso de dominadas en el que realizó 8 mil 671 toques con el balón, y a esa misma edad debutó con la Selección Mexicana. Un año después disputó su primera Copa del Mundo, una experiencia que marcó el comienzo de una carrera que la llevaría a jugar en distintas ligas y a competir con algunas de las mejores futbolistas del mundo.
De México a Europa: una carrera construida a base de goles
Antes de convertirse en una de las figuras del Pachuca, Charlyn Corral buscó oportunidades fuera de México. Su recorrido internacional incluyó el futbol universitario en Estados Unidos y una etapa en Finlandia con el Merilappi United, donde comenzó a recibir un salario como futbolista profesional mientras continuaba con sus estudios.
En 2015 llegó al Levante de España, equipo con el que consolidó su reputación como goleadora. Durante su paso por el club anotó 88 goles en 124 partidos y se convirtió en una de las delanteras más destacadas de la liga española. En la temporada 2017-2018 ganó el Trofeo Pichichi como máxima goleadora de la competencia, un reconocimiento que confirmó su capacidad para competir al más alto nivel.
Su desempeño la llevó después al Atlético de Madrid, con el que también ganó la Supercopa de España. Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado en 2020 la obligó a detenerse durante varios meses. La recuperación representó uno de los momentos complicados de su carrera, pero no puso fin a su trayectoria.
En 2021 regresó a México para incorporarse al Pachuca. Desde entonces se ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo y de la Liga MX Femenil. En el Clausura 2025, las Tuzas conquistaron su primer título de liga y Corral celebró uno de los logros más significativos de su etapa en el futbol mexicano.
Su capacidad goleadora también se ha reflejado en los reconocimientos individuales que ha recibido en la liga nacional, donde ha destacado en distintas temporadas como máxima anotadora.
Charlyn Corral y el camino que abrió para otras futbolistas
Para Corral, llegar a este punto también significa mirar hacia atrás y reconocer las dificultades que enfrentó cuando todavía no existía un camino tan claro para las niñas que querían convertirse en futbolistas profesionales.
“Yo creo que lo más difícil fue saber que para las mujeres no había un camino, para un hombre era un poquito más fácil, porque podía saber que cuando cumpliera 12, 13 años podías ir a fuerzas básicas y en el caso de una mujer pues no había hacia dónde ir, entonces creo que lo más difícil fue poco a poco irme abriendo camino con el paso de los años”, compartió con la CONADE.
Su carrera se desarrolló en paralelo al crecimiento del futbol femenil, desde una etapa en la que las oportunidades profesionales eran escasas hasta el momento actual, en el que la Liga MX Femenil ha permitido que más jugadoras construyan una carrera dentro de México.
Durante la ceremonia del Balón de Oro, Corral agradeció a su club, al cuerpo técnico, al personal que trabaja con las Tuzas y, especialmente, a sus compañeras. También reconoció a Scarlett Camberos, delantera del América, quien apareció entre las 30 nominadas al Balón de Oro principal.
“Después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena”, expresó al recibir el galardón. En su mensaje también dedicó unas palabras a su familia, a la que reconoció como una pieza fundamental en su trayectoria.
“Como último punto agradecer a mis padres, a mi hermano, ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera, gracias por compartir mis locuras, gracias por no dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza de abrir brecha en este deporte”, dijo.