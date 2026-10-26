¿Quién es Charlyn Corral, la goleadora mexicana que hizo historia en la gala del Balón de Oro?

Verónica Charlyn Corral Ang nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México. Desde niña encontró en el futbol una de sus grandes pasiones, inspirada por su papá y su hermano, George Corral, quien también se dedicó profesionalmente a este deporte. Sin embargo, su camino no fue sencillo: comenzó a jugar cuando las oportunidades para las niñas eran mucho más limitadas y tuvo que buscar espacios en equipos y competencias donde no siempre era fácil encontrar un lugar para las mujeres.

En mayo de 2026, durante una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), recordó cómo empezó su historia con el balón: “Mi pasión por el fútbol comenzó gracias a mi hermano y a mi papá que siempre le ha encantado el futbol, entonces él hacía los equipos de la de la cuadra, nos entrenaba y nos poníamos a jugar en todas las canchitas que había cerca de donde vivíamos y ahí me empezó a gustar mucho”.

La futbolista destacó desde muy joven. A los 13 años participó en un concurso de dominadas en el que realizó 8 mil 671 toques con el balón, y a esa misma edad debutó con la Selección Mexicana. Un año después disputó su primera Copa del Mundo, una experiencia que marcó el comienzo de una carrera que la llevaría a jugar en distintas ligas y a competir con algunas de las mejores futbolistas del mundo.



De México a Europa: una carrera construida a base de goles

Antes de convertirse en una de las figuras del Pachuca, Charlyn Corral buscó oportunidades fuera de México. Su recorrido internacional incluyó el futbol universitario en Estados Unidos y una etapa en Finlandia con el Merilappi United, donde comenzó a recibir un salario como futbolista profesional mientras continuaba con sus estudios.

En 2015 llegó al Levante de España, equipo con el que consolidó su reputación como goleadora. Durante su paso por el club anotó 88 goles en 124 partidos y se convirtió en una de las delanteras más destacadas de la liga española. En la temporada 2017-2018 ganó el Trofeo Pichichi como máxima goleadora de la competencia, un reconocimiento que confirmó su capacidad para competir al más alto nivel.

Su desempeño la llevó después al Atlético de Madrid, con el que también ganó la Supercopa de España. Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado en 2020 la obligó a detenerse durante varios meses. La recuperación representó uno de los momentos complicados de su carrera, pero no puso fin a su trayectoria.

En 2021 regresó a México para incorporarse al Pachuca. Desde entonces se ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo y de la Liga MX Femenil. En el Clausura 2025, las Tuzas conquistaron su primer título de liga y Corral celebró uno de los logros más significativos de su etapa en el futbol mexicano.

Su capacidad goleadora también se ha reflejado en los reconocimientos individuales que ha recibido en la liga nacional, donde ha destacado en distintas temporadas como máxima anotadora.