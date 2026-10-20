¿Nuevo amor para Jennifer Lopez? Reportan que sale con Brett Goldstein, actor de 'Ted Lasso'

¿Nuevo amor para Jennifer Lopez? Reportan que sale con Brett Goldstein

Una fuente citada por el medio estadounidense aseguró que los dos estarían saliendo de manera casual y señaló que comparten el gusto por asistir a fiestas y restaurantes. Hasta ahora, ninguno ha confirmado públicamente esta versión y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios de Page Six.

La cercanía entre los actores ya había despertado especulaciones durante la filmación y la promoción de Office Romance, la comedia romántica de Netflix en la que interpretan a dos compañeros de trabajo que se enamoran. Goldstein, conocido también por su papel de Roy Kent en la serie Ted Lasso, escribió el guion junto a Joe Kelly.



Jennifer Lopez y Brett Goldstein (Getty Images)

En junio de 2026, durante una entrevista en el programa Today, ambos rechazaron directamente los rumores sobre una relación fuera de la ficción. Jennifer explicó que cada vez que aparece con alguien o trabaja con otro actor, la gente intenta vincularla sentimentalmente con esa persona. Goldstein bromeó con que eso ocurre simplemente por estar cerca de ella.

Cuando la conductora les preguntó de manera explícita si estaban saliendo en la vida real, Lopez respondió que no y el actor estuvo de acuerdo.

Sin embargo, la cantante ya había dado de qué hablar al referirse a su compañero como el mejor beso que había tenido en una película, durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen.