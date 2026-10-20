Jennifer Lopez y Brett Goldstein, quienes protagonizaron juntos la comedia romántica Office Romance, estarían explorando una relación sentimental fuera de la pantalla. Según un reporte de Page Six, su romance sería informal, aunque meses atrás ambos negaron tener algo más que una relación profesional.
¿Nuevo amor para Jennifer Lopez? Reportan que sale con Brett Goldstein, actor de 'Ted Lasso'
¿Nuevo amor para Jennifer Lopez? Reportan que sale con Brett Goldstein
Una fuente citada por el medio estadounidense aseguró que los dos estarían saliendo de manera casual y señaló que comparten el gusto por asistir a fiestas y restaurantes. Hasta ahora, ninguno ha confirmado públicamente esta versión y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios de Page Six.
La cercanía entre los actores ya había despertado especulaciones durante la filmación y la promoción de Office Romance, la comedia romántica de Netflix en la que interpretan a dos compañeros de trabajo que se enamoran. Goldstein, conocido también por su papel de Roy Kent en la serie Ted Lasso, escribió el guion junto a Joe Kelly.
En junio de 2026, durante una entrevista en el programa Today, ambos rechazaron directamente los rumores sobre una relación fuera de la ficción. Jennifer explicó que cada vez que aparece con alguien o trabaja con otro actor, la gente intenta vincularla sentimentalmente con esa persona. Goldstein bromeó con que eso ocurre simplemente por estar cerca de ella.
Cuando la conductora les preguntó de manera explícita si estaban saliendo en la vida real, Lopez respondió que no y el actor estuvo de acuerdo.
Sin embargo, la cantante ya había dado de qué hablar al referirse a su compañero como el mejor beso que había tenido en una película, durante su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen.
¿Qué se sabe de la vida amorosa de Jennifer Lopez?
La noticia llega después de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck . La cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio; la disolución legal de la pareja quedó finalizada en enero de 2025.
Por su parte, Brett Goldstein ha mantenido su vida sentimental lejos del foco mediático. Una de sus relaciones conocidas públicamente fue con la actriz y comediante británica Beth Rylance.
Por ahora, el supuesto romance entre Lopez y Goldstein se mantiene en rumores. Su reciente aparición juntos volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores, pero ninguno de los dos ha confirmado que su química en Office Romance haya trascendido a una relación sentimental.