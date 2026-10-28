Arantza, hija de Ana Araujo, cumple 16 años a semanas de la posible salida de prisión de Pablo Lyle

Con motivo del cumpleaños de su hija, Ana Araujo compartió varios mensajes en Instagram en los que dejó ver el cariño y la admiración que siente por Arantza, a quien ha acompañado durante los años que el actor ha permanecido encarcelado.

La empresaria felicitó a su primogénita a través de sus historias de Instagram con una fotografía en la que aparecen juntas. “Dulces 16 mi amor. Te amo @arantzaaraujo”, escribió junto a la imagen.



Arantza y Ana Araujo (Instagram)

Más tarde, Ana publicó una selfie con la joven durante un paseo por la playa y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras sobre la importancia de conservar su personalidad y defender sus propias ideas:

"Mi amor sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique Arantza", expresó. "Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte VIVIR, EXISTIR. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo amor", agregó en el mensaje.

Ana también compartió una fotografía de Arantza junto a Mauro, su hijo menor con Pablo Lyle, tomada cuando ambos eran apenas unos niños en la que aparecen los hermanos haciendo gestos frente a la cámara.