Arantza, la hija mayor de Ana Araujo , cumplió 16 años el 27 de octubre. La celebración llega en una etapa importante para la familia, que se prepara para la posible salida de prisión de Pablo Lyle , quien cumple una condena por homicidio involuntario y cuya liberación está prevista para finales de diciembre.
Arantza, hija de Ana Araujo, cumple 16 años a semanas de la posible salida de prisión de Pablo Lyle
Arantza, hija de Ana Araujo, cumple 16 años a semanas de la posible salida de prisión de Pablo Lyle
Con motivo del cumpleaños de su hija, Ana Araujo compartió varios mensajes en Instagram en los que dejó ver el cariño y la admiración que siente por Arantza, a quien ha acompañado durante los años que el actor ha permanecido encarcelado.
La empresaria felicitó a su primogénita a través de sus historias de Instagram con una fotografía en la que aparecen juntas. “Dulces 16 mi amor. Te amo @arantzaaraujo”, escribió junto a la imagen.
Más tarde, Ana publicó una selfie con la joven durante un paseo por la playa y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras sobre la importancia de conservar su personalidad y defender sus propias ideas:
"Mi amor sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique Arantza", expresó. "Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte VIVIR, EXISTIR. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo amor", agregó en el mensaje.
Ana también compartió una fotografía de Arantza junto a Mauro, su hijo menor con Pablo Lyle, tomada cuando ambos eran apenas unos niños en la que aparecen los hermanos haciendo gestos frente a la cámara.
¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?
El cumpleaños de Arantza ocurre mientras la familia espera la posible liberación de Pablo Lyle . El actor, quien lleva varios años separado de sus hijos, podría salir de prisión el próximo 29 de diciembre, de acuerdo con la fecha que se ha dado a conocer.
El caso se remonta a marzo de 2019, cuando Pablo se vio involucrado en un altercado vial en Miami, Florida, que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años. En 2022, el actor fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de cinco años de prisión estatal, seguidos de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.
Aunque inicialmente se esperaba que permaneciera encarcelado hasta septiembre de 2027, su fecha de salida se adelantó debido a la reducción de la condena por buen comportamiento y al tiempo que pasó bajo custodia antes del juicio.
En 2023 se conocieron las cartas que Arantza y Mauro enviaron a la corte de Miami-Dade con la intención de pedir que Pablo recibiera una condena menos severa, pero no fueron tomadas en cuenta porque estaban escritas en español y no contaban con una traducción al inglés.
En ese momento, Mauro tenía ocho años y expresó cuánto extrañaba a su papá, además de recordar el día en que el actor dejó de estar con ellos.Arantza, quien entonces tenía 12 años y cursaba sexto de primaria, también pidió que su papá pudiera regresar con ellos. En su carta, destacó el cariño que sentía por él y las cualidades que admiraba.