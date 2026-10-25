Drake celebra sus 40 años con una fiesta de lujo, regalos millonarios y los Backstreet Boys

Aunque su cumpleaños fue el sábado, el cantante adelantó los festejos con una noche que una fuente presente describió a People como “tan elegante, extravagante y cara”: “Todo el lugar estaba decorado con mucho lujo, pero con buen gusto”, contó la fuente a la publicación.

Entre los invitados estuvieron Travis Scott, Landon Barker, Jack Harlow, Alix Earle y Ashtin Earle, quienes se sumaron a la celebración del intérprete de “Best I Ever Had”.



Drake (Getty Images)

Uno de los detalles que llamó la atención fue la manera en que Drake decidió consentir a sus invitados. Según una fuente citada por People, el rapero regaló bolsas de Chanel y Hermès, además de repartir premios en efectivo de distintas cantidades.

Los premios comenzaban en 10 mil dólares y el más alto alcanzaba un millón de dólares, de acuerdo con el reporte. Así, aunque era el protagonista de la noche, Drake también se encargó de que algunos de sus invitados se llevaran regalos extraordinarios.

La fiesta se extendió durante varias horas y, según una de las fuentes consultadas por la publicación, el cantante pasó buena parte de la noche conversando con distintas mujeres: “Drake estuvo charlando con muchas mujeres guapas diferentes durante toda la noche”, comentó la fuente. “Siempre tuve una enorme sonrisa en la cara”. Además, los festejos no terminarían esa noche: según el reporte, el rapero tenía prevista una segunda celebración.