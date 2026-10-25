Tom Brady vuelve a dar de qué hablar por su vida sentimental. El exjugador de la NFL mantiene una relación con la modelo sudafricana Candice Swanepoel, según confirmó una fuente en exclusiva a Us Weekly. De acuerdo con la publicación, ambos llevan juntos “un tiempo”, aunque ninguno ha hablado públicamente sobre el romance.
Tom Brady encuentra el amor con Candice Swanepoel tras su divorcio de Gisele Bündchen
¿Quién es Candice Swanepoel, la nueva pareja de Tom Brady?
Candice Swanepoel es una modelo sudafricana reconocida por su trabajo con Victoria’s Secret. A diferencia de Brady, quien estuvo casado durante 13 años con Bündchen, la modelo mantuvo una relación de aproximadamente una década con Hermann Nicoli, su exprometido. La pareja se separó en 2018.
Swanepoel y Nicoli tienen dos hijos: Anacã, de 10 años, y Ariel, de 8. Desde el final de esa relación, la modelo ha sido reservada respecto a su vida sentimental y ha hablado más abiertamente sobre su faceta como mamá y la manera en que equilibra sus responsabilidades familiares con su carrera.
En una entrevista con V Magazine en 2023, reconoció que compaginar ambas partes de su vida no siempre resulta sencillo, pero explicó por qué también considera importante cuidar de sí misma.
“La vida es una búsqueda constante de equilibrio, al menos para mí, y sí, a veces me siento abrumada, pero estoy muy atenta a las necesidades de mis hijos, y luego a mis propias necesidades personales, que también son importantes”, declaró.
La modelo también compartió que, con el tiempo, entendió que su bienestar es una parte fundamental de la maternidad: “A veces es fácil olvidarlo. Me he dado cuenta de que para ser mejor madre, también necesito cuidarme, ya sea mi salud física o mental, o ser capaz de destacar en mi carrera y mi negocio porque me da alegría, y mis hijos también han empezado a entenderlo”.
La familia, una prioridad para Candice Swanepoel
Además de hablar sobre el equilibrio entre su trabajo y la maternidad, Swanepoel ha destacado la importancia de que sus hijos vean de cerca su dedicación profesional.
“Creo que es muy sano e importante que vean todo lo que hago. Uno de mis recuerdos más vívidos de la infancia es ver a mi padre levantarse a las 4 de la mañana para cuidar de nuestra granja, y su dedicación y energía son algo que ahora formo parte de mí y que espero que aprendan de mí”, añadió.
Por ahora, ni Brady ni Swanepoel han confirmado públicamente su relación. Sin embargo, de acuerdo con la fuente citada por Us Weekly, ambos llevan un tiempo juntos.
Mientras el exjugador continúa enfocado en sus proyectos y en la crianza de sus tres hijos, la modelo mantiene su carrera y su vida familiar como prioridades. Si bien los detalles de su romance siguen siendo privados.