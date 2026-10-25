Tom Brady encuentra el amor con Candice Swanepoel tras su divorcio de Gisele Bündchen

¿Quién es Candice Swanepoel, la nueva pareja de Tom Brady?

Candice Swanepoel es una modelo sudafricana reconocida por su trabajo con Victoria’s Secret. A diferencia de Brady, quien estuvo casado durante 13 años con Bündchen, la modelo mantuvo una relación de aproximadamente una década con Hermann Nicoli, su exprometido. La pareja se separó en 2018.

Swanepoel y Nicoli tienen dos hijos: Anacã, de 10 años, y Ariel, de 8. Desde el final de esa relación, la modelo ha sido reservada respecto a su vida sentimental y ha hablado más abiertamente sobre su faceta como mamá y la manera en que equilibra sus responsabilidades familiares con su carrera.



Candice Swanepoel (Getty Images)

En una entrevista con V Magazine en 2023, reconoció que compaginar ambas partes de su vida no siempre resulta sencillo, pero explicó por qué también considera importante cuidar de sí misma.

“La vida es una búsqueda constante de equilibrio, al menos para mí, y sí, a veces me siento abrumada, pero estoy muy atenta a las necesidades de mis hijos, y luego a mis propias necesidades personales, que también son importantes”, declaró.

La modelo también compartió que, con el tiempo, entendió que su bienestar es una parte fundamental de la maternidad: “A veces es fácil olvidarlo. Me he dado cuenta de que para ser mejor madre, también necesito cuidarme, ya sea mi salud física o mental, o ser capaz de destacar en mi carrera y mi negocio porque me da alegría, y mis hijos también han empezado a entenderlo”.