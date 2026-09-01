Pablo Lyle podría regresar a la televisión tras salir de prisión

El Güero Castro daría oportunidad a Pablo Lyle de volver a las telenovelas

Durante un encuentro con la prensa, Castro fue cuestionado sobre la posibilidad de incluir al actor Pablo Lyle en alguno de sus próximos proyectos. Su respuesta fue positiva: “¿Por qué no? Es un buen actor, es un cuate galán. Los errores en la vida los cometemos todos. Yo espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia, pueda retomar muchas cosas”.

El productor también habló sobre la complejidad de enfrentar las consecuencias de una mala decisión y aseguró que la experiencia vivida por Lyle es algo que no le desea a nadie. “La experiencia que él pasó no se la deseo a nadie y nadie se la merece. Es muy difícil cuando uno comete errores; es duro enfrentarlos, pero así pasa”.

El posible regreso de Pablo Lyle a México

Pablo Lyle cumple actualmente una condena en Estados Unidos por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió días después de recibir un golpe durante un altercado vial ocurrido en Miami en marzo de 2019. El actor fue declarado culpable en 2022 y, de acuerdo con la información que ha trascendido, recuperaría su libertad el 29 de diciembre de 2026.

Las declaraciones de El Güero Castro dejan la puerta abierta al actor para regresar a la televisión mexicana tras concluir su sentencia, una posibilidad sobre la que distintos productores han sido cuestionados en los últimos meses.