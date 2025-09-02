Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, reaparece con sus hijos; han crecido mucho

Ana Araujo reapareció junto a sus hijos, Aranza y Mauro

Desde que Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional el 3 de febrero de 2023 por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, su ex esposa, Ana Araujo, se ha encargado por completo del cuidado y apoyo de sus hijos, Aranza y Mauro, a quien rara vez muestra en sus redes sociales.

Ana Araujo y Marco Lavin (Instagram)

Y aunque suele ser muy reservada a la hora de compartir detalles de su vida familiar, ahora la empresaria dedicó una publicación a su reciente viaje familiar en Durango, donde también estuvo acompañada de su novio, Marco Lavin.

Aranza y Mauro, hijos de Ana Araujo (Instagram)

"Vive lo que late", fue la frase que utilizó Ana para acompañar su álbum con los momentos más especiales de su viaje, entre ellas, unas románticas fotos junto a su novio.

La influencer también publicó fotografías en la que sus hijos aparecen de espaldas, dejando ver lo mucho que han crecido. Los niños mantienen una vida alejada del ojo público y, aunque son conscientes de que su papá es una figura pública, prefieren desarrollarse fuera de ese entorno, según ha compartido la propia Ana.

Viaje familiar de Ana Araujo (Instagram)

El año pasado, Araujo pidió a los medios de comunicación respeto para sus hijos quienes no se sienten cómodos frente a las cámaras. "A mis hijos les da mucha ansiedad esto, por favor", comentó durante un encuentro con un grupo de reporteros. "A mis hijos no les deja buena sensación, se sienten abusados, se sienten mal con esta situación, por favor ya", comentó mientras trataba de tranquilizar a Mauro.