Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, reaparece con sus hijos; han crecido mucho

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, reapareció junto a sus hijos Aranza y Mauro en una publicación sobre su reciente fin de semana familiar en Durango, donde estuvo acompañada de su novio, Marco Lavin.
La empresaria compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de su viaje, donde destacó la buena relación que mantienen sus hijos con su actual pareja.
Ana Araujo reapareció junto a sus hijos, Aranza y Mauro
Desde que Pablo Lylefue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional el 3 de febrero de 2023 por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, su ex esposa, Ana Araujo, se ha encargado por completo del cuidado y apoyo de sus hijos, Aranza y Mauro, a quien rara vez muestra en sus redes sociales.
Y aunque suele ser muy reservada a la hora de compartir detalles de su vida familiar, ahora la empresaria dedicó una publicación a su reciente viaje familiar en Durango, donde también estuvo acompañada de su novio, Marco Lavin.
"Vive lo que late", fue la frase que utilizó Ana para acompañar su álbum con los momentos más especiales de su viaje, entre ellas, unas románticas fotos junto a su novio.
La influencer también publicó fotografías en la que sus hijos aparecen de espaldas, dejando ver lo mucho que han crecido. Los niños mantienen una vida alejada del ojo público y, aunque son conscientes de que su papá es una figura pública, prefieren desarrollarse fuera de ese entorno, según ha compartido la propia Ana.
El año pasado, Araujo pidió a los medios de comunicación respeto para sus hijos quienes no se sienten cómodos frente a las cámaras. "A mis hijos les da mucha ansiedad esto, por favor", comentó durante un encuentro con un grupo de reporteros. "A mis hijos no les deja buena sensación, se sienten abusados, se sienten mal con esta situación, por favor ya", comentó mientras trataba de tranquilizar a Mauro.
¿Quiénes son los hijos de Ana Araujo y Pablo Lyle?
Ana Araujo y Pablo Lyle iniciaron su romance cuando eran muy jóvenes y ambos vivían en Mazatlán. Sin embargo, el noviazgo duró poco y cada uno siguió con sus vidas, ocho años después se reencontraron y retomaron su romance y se casaron en 2014.
En aquel entonces, ella ya era mamá de Aranza, a quien el actor la adoptó como su hija. El 24 de mayo de 2014, el actor debutó como papá biológico con el nacimiento de Mauro, a quien bautizaron el mismo día de su boda durante una ceremonia en Mazatlán.
La vida de Ana y de sus hijos, Aranza y Mauro, dio un giro inesperado tras el arresto de Pablo Lyle, así lo declaró durante su visita al podcast La magia del caos, de Aislinn Derbez donde habló de cómo protege a sus hijos.
"Cuando una persona, alguien que quieres mucho, pierde su libertad, sientes que tú también la pierdes. Me quité mi libertad yo también", comentó. Además, habló sobre las visitas de sus hijos a la prisión: "No es agradable, sí fue muy fuerte. A Mauro le dio temperatura ahí, se empezó a sentir mal, son muchas emociones", recordó.