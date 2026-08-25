Pablo Lyle ya tiene fecha para recuperar su libertad: esto sigue para el actor

Pablo Lyle ya tiene fecha para salir de la cárcel

La actualización sobre su situación legal de Pablo Lyle llega además después de que un juez desestimara la demanda civil que la familia del fallecido había presentado en su contra. Según explicó Charry durante la emisión del programa, el proceso fue desechado debido a que las partes involucradas no se presentaron ante la corte.

Debido a la apelación de sus abogados, el juicio de Pablo Lyle aún no tiene una fecha definida. (Instagram)

La demanda había sido presentada en 2024 por el hijo de Hernández y buscaba una indemnización de al menos un millón de dólares por daños y perjuicios, gastos funerarios y una compensación para la novia del hombre fallecido.

De acuerdo con lo explicado en el programa, los demandantes llevaban “mucho más de 10 meses” sin realizar acciones dentro del proceso, situación que llevó a la defensa de Lyle a solicitar que el caso fuera desestimado.

Pablo Lyle. (Instagram/Pablo Lyle.)

La familia de Hernández habría tenido un plazo de dos meses para explicar ante el juez las razones de su inactividad. Sin embargo, según la información presentada por Charry, “no presentaron nada”, por lo que el proceso civil fue desechado.

“Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”, declaró la periodista.