Timbiriche pacta no hablar de la serie de Vix y Benny Ibarra explica por qué

Timbiriche pacta no hablar de su serie y Benny Ibarra explica por qué

Cuestionado sobre el tema por el periódico El Norte de Monterrey, Benny Ibarra explicó que existe un pacto entre los integrantes de Timbiriche para no comentar la serie de manera individual y abordar cualquier asunto relacionado con ella de forma conjunta. Por eso, no confirmó ni negó haber visto el primer capítulo y evitó dar su opinión personal sobre la producción.

“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”, declaró.



Timbiriche (Instagram)

El cantante reiteró que respetará el acuerdo que hizo con los integrantes de la agrupación y que cualquier declaración sobre la producción deberá hacerse de manera colectiva.

“Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también”, recalcó.