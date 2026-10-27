Benny Ibarra mantendrá en privado su opinión sobre la serie de Timbiriche que actualmente se transmite por ViX. El cantante explicó que él y sus compañeros acordaron fijar una postura conjunta sobre la producción, luego de que Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y el propio Benny aclararan que no participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.
Timbiriche pacta no hablar de la serie de Vix y Benny Ibarra explica por qué
Timbiriche pacta no hablar de su serie y Benny Ibarra explica por qué
Cuestionado sobre el tema por el periódico El Norte de Monterrey, Benny Ibarra explicó que existe un pacto entre los integrantes de Timbiriche para no comentar la serie de manera individual y abordar cualquier asunto relacionado con ella de forma conjunta. Por eso, no confirmó ni negó haber visto el primer capítulo y evitó dar su opinión personal sobre la producción.
“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”, declaró.
El cantante reiteró que respetará el acuerdo que hizo con los integrantes de la agrupación y que cualquier declaración sobre la producción deberá hacerse de manera colectiva.
“Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también”, recalcó.
Benny Ibarra no está interesado en hacer su propia serie de Timbiriche
Ante la posibilidad de que los integrantes de Timbiriche desarrollen su propia producción para contar su historia desde su perspectiva, Benny Ibarra reconoció que no es un proyecto que le interese particularmente.
El cantante explicó que, aunque la trayectoria del grupo es conocida por el público, prefiere dedicar su tiempo y creatividad a la música y a desarrollar nuevas propuestas.
“No me hace cosquillas, la verdad. Somos tan clavados que dedicarle tiempo a contar la historia, que, aparte, ya todo el mundo conoce, se me hace de… Yo prefiero armar una gira padre, a eso sí le pones todo tu corazón, y preferiría entonces utilizar el tiempo, los recursos y el talento de mis compañeros para escribir nuevas historias”, comentó.
Para reforzar su postura, recordó una frase de su amiga Paulina Rubio que, considera, resume su manera de ver las cosas: “Como dice mi amiga Paulina (Rubio), para atrás ni para tomar vuelo”.
¿Cuándo podría volver Timbiriche a los escenarios?
Uno de los temas que más entusiasman a los fans del grupo es un posible reencuentro en los escenarios, Benny Ibarra aseguró que las ganas existen entre sus integrantes, aunque por ahora no hay planes para concretarlo.
El intérprete recordó que la banda se reunió hace dos años alrededor del musical Vaselina, una experiencia que, dijo, demuestra que sus integrantes siguen explorando distintos caminos profesionales.
“A la gente se le olvida que la banda, con su energía, estaba hace dos años junto con el musical de Vaselina”, señaló.
Benny también consideró que este tiempo por separado les permite desarrollar sus proyectos individuales y descubrir nuevas facetas artísticas. Actualmente está concentrado en su propia gira Nacer Una Vez Más Tour, un espectáculo con el que busca mostrar su evolución como artista, productor y cantante.
“Luego también nos viene bien que cada quien explore sus diferentes ondas. Ahora estoy con mi gira y también estoy a punto de poder compartir la sorpresa que viene para mí a partir de marzo de 2027”, adelantó.
Aunque no dio una fecha definitiva para el reencuentro, el cantante dejó abierta la posibilidad de que ocurra en 2028.