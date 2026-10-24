Paris Hilton se adelantó a Halloween con un espectacular homenaje a su amiga Britney Spears. La empresaria y DJ estadounidense recreó el outfit que la Princesa del Pop llevó durante su presentación en los MTV Video Music Awards de 2001 y completó el disfraz con una serpiente pitón, en referencia al reptil que acompañó a Britney en aquella ocasión sobre el escenario.
Paris Hilton se adelanta a Halloween y homenajea a su amiga Britney Spears con todo y una serpiente sobre los hombros
Paris Hilton recrea el look de Britney Spears en los VMAs de 2001 cuando cantó 'I'm a slave 4u'
Paris Hilton compartió una serie de fotografías y videos en Instagram el viernes 23 de octubre, con los que mostró su versión de uno de los momentos más reconocibles de la cultura pop de principios de siglo.
El look incluyó un top verde, shorts adornados con pedrería y botas, además de la serpiente que convirtió aquella actuación de Britney Spears en una imagen inolvidable.
La elección tiene un significado especial para Paris, quien mantiene una amistad con la cantante desde hace más de dos décadas.
Además de compartir una época en la que ambas fueron objeto de una intensa atención mediática, las dos han expresado públicamente su cariño y admiración mutuos.
“Britney es una de las artistas más icónicas de nuestra generación, y ‘I’m a Slave 4 U’ siempre será un momento legendario en la música pop”, comentó Paris a Billboard sobre la elección de su disfraz.
“La canción, la coreografía, la moda... ¡lo tenía todo! Me ha encantado recrear sus distintos estilos a lo largo de los años, porque cada uno representa un momento muy especial en la historia de la música”, añadió la DJ y empresaria.
En sus palabras, además, Paris dejó ver lo importante que es para ella el vínculo que ha mantenido y fortalecido con la cantante a través del tiempo.
“Britney no solo es un ícono, sino también una querida amiga; siempre me encantará celebrarla a ella y el increíble impacto que ha tenido en todos nosotros”, dijo a la publicación estadounidense.
Britney Spears convirtió una serpiente en un símbolo de la cultura pop
El 6 de septiembre de 2001, Britney Spears presentó “I’m a Slave 4 U” en los MTV Video Music Awards, celebrados en el Metropolitan Opera House de Nueva York, con una puesta en escena inspirada en la selva.
La cantante apareció dentro de una jaula junto a un tigre y, durante la actuación, bailó con una pitón albino sobre de los hombros. Vestía un top verde, shorts de tiro bajo y botas con pedrería. La combinación de coreografía, animales vivos y vestuario convirtió la presentación en uno de los momentos más reconocibles de su carrera.
La producción estuvo a cargo del equipo de diseño escénico de STUFISH, que contó con apenas tres semanas para preparar el espectáculo. La compañía construyó dos escenarios: uno para la ceremonia y otro en un estudio, donde Britney ensayó antes de la presentación.
En 2023, la cantante recordó dicha actuación en una publicación en Instagram y reconoció que sintió miedo cuando le entregaron al animal antes de salir al escenario.
La historia detrás de la pitón de Britney Spears
Michael Hano, el cuidador de reptiles que trabajó en la presentación, explicó en una entrevista con TODAY que el animal no era suyo. Lo consiguió a través de un contacto para el espectáculo. Hano ni siquiera conocía bien la trayectoria de Britney Spears cuando recibió el encargo.
El especialista también aclaró que aunque el reptil suele describirse como un pitón albina y en ocasiones aparece identificado con el nombre de Banana, Hano señaló que no era técnicamente albino, sino un pitón birmana amelanística, una variedad que carece de pigmentación negra. Tampoco recordaba que tuviera ese nombre.
Hano explicó que manejar una serpiente viva durante una coreografía podía ser arriesgado, pues el animal podía enredarse en un brazo y complicar los movimientos. También recordó que Britney estuvo nerviosa al principio, pero siguió practicando los pasos de baile incluso durante los descansos.
Paris Hilton y Britney Spears: una amistad de más de 20 años
El homenaje de Paris Hilton también remite a la relación que mantiene con Britney Spears desde principios de los años 2000, cuando ambas se convirtieron en figuras habituales de la prensa de entretenimiento. Su amistad quedó asociada a las salidas nocturnas de aquella época y a fotografías que marcaron la cultura de las celebridades, incluida la famosa imagen en la que aparecieron juntas en un automóvil en 2006.
Con el paso de los años, las dos conservaron el contacto. En una entrevista con Entertainment Tonight en 2021, Hilton contó que había intercambiado mensajes con Spears la semana anterior y la describió como una mujer dulce, cercana y admirable. También expresó su orgullo por ella durante el periodo en que la cantante buscaba recuperar el control de su vida personal y profesional.
En sus memorias, The Woman in Me, publicadas en 2023, Spears también habló de su relación con Hilton y agradeció el apoyo que recibió de ella. La cantante recordó que su amistad no había sido tan desenfrenada como la prensa la presentaba.
En enero de 2026, Hilton volvió a hablar de su amiga durante el podcast I’ve Never Said This Before, con Tommy DiDario. Contó que se habían visto en México durante el cumpleaños de Spears y que conversaron sobre el trato cruel que recibieron de los medios cuando eran jóvenes. Hilton consideró que aquellas experiencias compartidas las hicieron más fuertes.