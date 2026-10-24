Listo para hacer historia, Kimi Antonelli está a un paso del título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos

Kimi Antonelli se luce en la clasificatoria del Gran Premio de Estados Unidos pero no todo está dicho

El joven piloto de Bolonia, de 20 años, registró la vuelta más rápida en Austin, Texas, con un tiempo de 1 minuto y 34.035 segundos. Con ese resultado, superó a los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton aspiraban a conseguir la primera pole position del año para Ferrari, después de dominar las prácticas libres, pero terminaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en el Circuito de las Américas.



Kimi Antonelli de Mercedes aseguró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos y podría coronarse campeón de la Fórmula 1 en dicha carrera (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Kimi Antonelli no podrá coronarse únicamente con ganar la carrera del domingo. También necesita que sus dos principales perseguidores en el campeonato mundial, los británicos George Russell, su compañero en Mercedes, y Lewis Hamilton, tengan un mal resultado.

Russell, quien se clasificó en el sexto lugar, deberá terminar fuera de los ocho primeros, mientras que Hamilton tendrá que quedar fuera de los cuatro mejores para que Antonelli, en caso de ganar en Austin, se convierta en campeón con cinco Grandes Premios todavía por disputarse en 2026.

