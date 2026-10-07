¿Por qué Paulina Rubio no aparece en el comunicado donde los Timbiriches se deslindan de la serie?

¿Por qué Paulina Rubio no aparece en el comunicado de los Timbiriches contra la serie?

La serie utiliza el nombre e imagen relacionados con Timbiriche, pero ninguno de los seis integrantes asegura haber participado en su creación ni haber autorizado el uso de su imagen. Hasta ahora, Paulina Rubio tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la serie ni sobre el comunicado de sus excompañeros.

Sin embargo, la ausencia de ‘La Chica Dorada’ ocurre en un contexto en el que la cantante lleva varios años enfocada principalmente en su carrera como solista y alejada de los proyectos grupales de Timbiriche.



Timbiriche (Cuartoscuro)

En distintos momentos se ha hablado de la posibilidad de reunir nuevamente a los integrantes originales, sin embargo, los intentos de concretar una gira o un proyecto con los siete miembros no han llegado a consolidarse.

Algunos de sus excompañeros, entre ellos Diego Schoening, han explicado anteriormente que la coordinación entre todos no siempre ha sido sencilla y que, aunque ha existido interés en distintos momentos, los tiempos y compromisos de cada uno han impedido cerrar un proyecto conjunto.

También han surgido especulaciones sobre posibles reencuentros y acercamientos entre Paulina y algunos de sus antiguos compañeros, pero hasta ahora no se ha concretado una reunión de los siete integrantes originales en un proyecto formal.

Por ello, aunque Paulina es una de las figuras más identificadas con la historia de Timbiriche, su nombre no aparece en el mensaje que los otros seis integrantes difundieron ante el próximo estreno de la serie.