Kim Kardashian revela qué le dijo su papá, Robert Kardashian, antes de morir

Las últimas palabras que Kim Kardashian le dedicó a su papá

Kim Kardashian también abordó lo que le dijo a Robert Kardashian cuando su estado de salud era crítico. El abogado, que tenía 59 años al morir, ya no podía comunicarse, y la empresaria sabía que estaba cerca de despedirse de él.

En ese momento, decidió agradecerle por todo lo que le había enseñado y por la influencia que tendría en su propia manera de criar a sus hijos: “No podía comunicarse, pero estaba en su camita y yo sabía que sus signos vitales estaban a punto de desaparecer, y lo último que le dije fue: ‘Papá, muchas gracias por todo lo que me has enseñado, desde cómo ser una buena persona, hasta cómo me ayudabas con la tarea, todo lo que haré con mis hijos algún día. Y voy a llevar conmigo la lección de que estuviste en mi vida y la aplicaré siempre’”.

Robert Kardashian estuvo casado con Kris Jenner entre 1978 y 1991. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. Años después de su separación, Kris reconoció públicamente que su infidelidad con el exfutbolista Todd Waterman, en 1989, fue uno de los errores que más lamentó.

En un episodio de 2023 del programa The Kardashians, la empresaria habló con su hija Khloé sobre la relación que tuvo con Robert y reconoció el lugar que él ocupó en su vida: “Era un marido y un padre maravilloso”, le dijo a Khloé. “Y creo que me dejé llevar por la idea de que la hierba era más verde en otro sitio, y cometí un gran error. Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida”.

La pareja se divorció en 1991 y, ese mismo año, Kris se casó con Caitlyn Jenner, con quien tuvo dos hijas, Kendall y Kylie Jenner. Sin embargo, la separación no impidió que Kris y Robert compartieran una última despedida antes de la muerte del abogado. Antes de que el abogado muriera, Kim llevó a su mamá a escondidas a la casa de su exesposo para que pudiera verlo una última vez.