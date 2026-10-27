Kim Kardashian tenía 22 años cuando perdió a su papá, Robert Kardashian , quien murió en 2003, apenas ocho semanas después de ser diagnosticado con cáncer de esófago. Más de dos décadas después, la empresaria recordó las conversaciones que marcaron sus últimos días juntos y las palabras que todavía conserva en su memoria.
Kim Kardashian revela qué le dijo su papá, Robert Kardashian, antes de morir
Kim Kardashian recuerda las últimas palabras de su papá, Robert Kardashian, antes de su muerte
En Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, una nueva biografía sobre su vida, Kim Kardashian compartió detalles de la última conversación que tuvo con su papá, abogado conocido por participar en la defensa de O. J. Simpson. En una entrevista con el autor del libro, Jonathan Van Meter, la empresaria recordó que Robert Kardashian le expresó su confianza en el futuro que le esperaba, aunque no le explicó a qué se refería exactamente.
“Lo último que me dijo mi padre fue: ‘Sé que vas a ser buena; lo presiento. Es como si pudiera ver cómo será toda tu vida’”, recordó. “Mi padre no dio detalles y su actitud era ambivalente”.
Kim también recordó un momento que compartieron mientras veían una película en un sofá. En medio de aquella escena, su papá le habló de lo que esperaba de ella y le pidió que no dejara de cuidar a su familia.
“Me puso la mano en la pierna. Nunca lo olvidaré. Estaba tumbado a su lado en ese sofá, un sofá en forma de L, un poco apretados, viendo una película. Y me dijo: ‘Estarás bien, pero cuida a los demás. Y asegúrate de que tu hermano esté bien’”.
Las últimas palabras que Kim Kardashian le dedicó a su papá
Kim Kardashian también abordó lo que le dijo a Robert Kardashian cuando su estado de salud era crítico. El abogado, que tenía 59 años al morir, ya no podía comunicarse, y la empresaria sabía que estaba cerca de despedirse de él.
En ese momento, decidió agradecerle por todo lo que le había enseñado y por la influencia que tendría en su propia manera de criar a sus hijos: “No podía comunicarse, pero estaba en su camita y yo sabía que sus signos vitales estaban a punto de desaparecer, y lo último que le dije fue: ‘Papá, muchas gracias por todo lo que me has enseñado, desde cómo ser una buena persona, hasta cómo me ayudabas con la tarea, todo lo que haré con mis hijos algún día. Y voy a llevar conmigo la lección de que estuviste en mi vida y la aplicaré siempre’”.
Robert Kardashian estuvo casado con Kris Jenner entre 1978 y 1991. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. Años después de su separación, Kris reconoció públicamente que su infidelidad con el exfutbolista Todd Waterman, en 1989, fue uno de los errores que más lamentó.
En un episodio de 2023 del programa The Kardashians, la empresaria habló con su hija Khloé sobre la relación que tuvo con Robert y reconoció el lugar que él ocupó en su vida: “Era un marido y un padre maravilloso”, le dijo a Khloé. “Y creo que me dejé llevar por la idea de que la hierba era más verde en otro sitio, y cometí un gran error. Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida”.
La pareja se divorció en 1991 y, ese mismo año, Kris se casó con Caitlyn Jenner, con quien tuvo dos hijas, Kendall y Kylie Jenner. Sin embargo, la separación no impidió que Kris y Robert compartieran una última despedida antes de la muerte del abogado. Antes de que el abogado muriera, Kim llevó a su mamá a escondidas a la casa de su exesposo para que pudiera verlo una última vez.