Kim Kardashian se adelanta a Halloween con el mejor disfraz: se viste de su hija North West

Kim Kardashian se adelanta a Halloween con un disfraz inspirado en su hija North West

La caracterización incluye una camiseta con la inscripción N0rth4evr, el nombre del EP que North lanzó en mayo, una peluca turquesa, piercings en la cara y las manos, así como una llamativa cadena brillante con una calavera. El conjunto se completa con pulseras metálicas con estoperoles, uñas de acabado metálico y mangas de rayas blancas y negras.

Además de los accesorios, la recreación busca imitar algunas de las poses de la joven, quien en los últimos meses ha llamado la atención por experimentar con tendencias de moda alejadas de los estilos convencionales.



Kim Kardashian (Instagram)

El estilo de North no sólo ha dado de qué hablar por sus elecciones de moda. La joven también ha recibido comentarios de personas que relacionan sus looks góticos y sus accesorios con imágenes demoníacas, señalamientos a los que respondió recientemente durante una transmisión en vivo en TikTok, en la que estuvo acompañada por su mamá.

“Dejen de decir que soy demoníaca. No, no lo soy. Solo porque me guste vestirme así, no juzguen un libro por su portada”, expresó la adolescente.

Kim intervino para señalar algunos de los elementos que, a su parecer, han provocado esas interpretaciones: “Sí, creo que la gente dice eso por los grillz negros y, ya sabes, los piercings y esas cosas”.

North cuestionó que su apariencia se vincule con ese tipo de ideas. “Pero no sé por qué lo relacionan con lo demoníaco, porque no lo entiendo”, respondió. Ante sus palabras, la empresaria le preguntó si realmente le importaban las opiniones de los demás y añadió: “No creo que la gente lo entienda de verdad, pero ¿a ti te importa?”.