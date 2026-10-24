‘Citizen Kim’, la biografía de Kim Kardashian que profundiza en las polémicas de la familia más famosa de EU

El libro, escrito por el periodista estadounidense Jonathan Van Meter y que saldrá a la venta en Estados Unidos el 27 de octubre, reconstruye la trayectoria de Kim Kardashian a partir de entrevistas con ella, sus familiares, amigos y personas de su entorno, además de explorar las circunstancias que permitieron a los Kardashian-Jenner convertir su vida privada en un negocio internacional.

La biografía también ofrece nuevos detalles sobre los conflictos familiares que marcaron la vida de Kim antes de convertirse en una estrella de televisión y empresaria, así como sobre las relaciones personales que acompañaron su ascenso a la fama.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía 'Citizen Kim' (Phillip Faraone/Getty Images for Kylie Cosmetics)





La biografía de Kim Kardashian revela la infidelidad de Kris Jenner a su primer esposo

El matrimonio de Kris Jenner y Robert Kardashian alimenta uno de los temas más polémicos de la nueva biografía de Kim.

Y es que Citizen Kim deja al descubierto la relación extramarital que mantuvo durante su matrimonio con Robert Kardashian, padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía 'Citizen Kim' (Emma McIntyre/Getty Images for GQ)



De acuerdo con Jonathan Van Meter, Kim le contó que su madre se molestó al enterarse de que el episodio aparecería en el libro. La reacción ocurrió mientras Kris participaba en la grabación de The Kardashians.

Según el autor, Kim se enteró por su hermana Khloé de que Kris había expresado su enojo ante las cámaras y cuestionado por qué la biografía la involucraba en un asunto ocurrido décadas atrás. Dos días después, la situación se había calmado, aseguró Van Meter a Page Six.

Kris reconoció públicamente la infidelidad en 2023, durante un episodio de The Kardashians. En aquella ocasión, recordó la relación que mantuvo con Todd Waterman en 1989, cuando todavía estaba casada con Robert Kardashian, y describió la decisión como uno de los mayores errores de su vida.



Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía 'Citizen Kim' (Dimitrios Kambouris/Getty Images for SKIMS)

El matrimonio terminó en 1991. Ese mismo año, Kris se casó con Bruce Jenner, quien años después hizo pública su identidad como mujer transgénero y adoptó el nombre de Caitlyn Jenner. De esa unión nacieron Kendall y Kylie Jenner.