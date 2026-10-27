La familia crece: Lewis Hamilton se luce con el regalo que les hizo a los hijos de Kim Kardashian

Durante un encuentro con aficionados en Austin, Texas, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo habló sobre la convivencia con los niños y reconoció que pasar tiempo con ellos se ha convertido en una de las actividades que disfruta fuera de las pistas.

“Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, compartió. Después explicó que, al tener Kim cuatro hijos, tiene la oportunidad de jugar con ellos. Fue entonces cuando reveló que les hizo un regalo muy especial: “Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”.



El perrito Halo que Hamilton les regaló a los hijos de Kim Kardashian. (Instagram)

El nuevo integrante es un golden retriever llamado Halo, que ya había aparecido en algunas publicaciones de Kim y Lewis. En julio, la empresaria compartió imágenes de la mascota durante unas vacaciones junto al lago, mientras que en septiembre el piloto también publicó momentos con el cachorro.

La llegada de Halo tiene un significado especial para Hamilton, quien perdió en 2025 a Roscoe, su querido bulldog inglés. El perro lo acompañaba con frecuencia en los circuitos y era una presencia importante en su vida. Ahora, el piloto comparte con la familia de Kim su cariño por los animales.

