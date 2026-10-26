Sofía Vergara y Dan Reynolds desatan rumores de romance tras ser vistos tomados de la mano

Aunque el momento podría parecer una cita romántica, Sofía Vergara y Dan Reynolds no estaban solos. En la mesa también se encontraban Anastasia Soare, fundadora de la marca de maquillaje Anastasia Beverly Hills, y otro hombre cuya identidad no fue revelada. Según el mismo medio, la actriz estuvo sonriente y animada durante la cena. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, ambos habrían salido del lugar por una puerta trasera.



Sofía Vergara (Getty Images)

El encuentro con Sofía Vergara ocurre semanas después de que se diera a conocer la ruptura de Dan Reynolds y la actriz Minka Kelly, quienes mantuvieron una relación durante cuatro años.

Según informó People, la pareja terminó a principios de octubre. Días después, el cantante fue visto hace unos días con la modelo Chantel Jeffries durante la presentación de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl.

Tras la aparición del vocalista de Imagine Dragons con la modelo, Minka Kellypublicó en Instagram un mensaje sobre las relaciones y la manera de afrontar una separación. En su publicación habló de las personas que llegan a la vida de alguien y dejan una huella importante, incluso cuando la relación termina.



Dan Reynolds (Getty Images)

“Las almas gemelas, o parejas predestinadas, pueden ser personas que llegan a tu vida y la transforman”, publicó. “Y lo ideal es que no te aferres a ellas, sino que comprendas lo que aportaron a tu vida: ¿qué aprendiste y cómo cambiaste?”. La actriz agregó: “Se trata de ver a estas personas y estas situaciones como un regalo, como pasos en tu propio desarrollo personal”.