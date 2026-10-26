Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, fueron vistos tomados de la mano durante una cena en Beverly Hills, California, un encuentro que despertó las especulaciones sobre un posible romance entre la actriz y el cantante. De acuerdo con fotografías obtenidas por TMZ, ambos acudieron el fin de semana al restaurante italiano Cipriani. En una de las imágenes, el cantante aparece tomando de la mano a la actriz, mientras ella le sonríe.
Sofía Vergara y Dan Reynolds desatan rumores de romance tras ser vistos tomados de la mano
Sofía Vergara y Dan Reynolds desatan rumores de romance tras ser vistos tomados de la mano
Aunque el momento podría parecer una cita romántica, Sofía Vergara y Dan Reynolds no estaban solos. En la mesa también se encontraban Anastasia Soare, fundadora de la marca de maquillaje Anastasia Beverly Hills, y otro hombre cuya identidad no fue revelada. Según el mismo medio, la actriz estuvo sonriente y animada durante la cena. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, ambos habrían salido del lugar por una puerta trasera.
El encuentro con Sofía Vergara ocurre semanas después de que se diera a conocer la ruptura de Dan Reynolds y la actriz Minka Kelly, quienes mantuvieron una relación durante cuatro años.
Según informó People, la pareja terminó a principios de octubre. Días después, el cantante fue visto hace unos días con la modelo Chantel Jeffries durante la presentación de Miley Cyrus en el Hollywood Bowl.
Tras la aparición del vocalista de Imagine Dragons con la modelo, Minka Kellypublicó en Instagram un mensaje sobre las relaciones y la manera de afrontar una separación. En su publicación habló de las personas que llegan a la vida de alguien y dejan una huella importante, incluso cuando la relación termina.
“Las almas gemelas, o parejas predestinadas, pueden ser personas que llegan a tu vida y la transforman”, publicó. “Y lo ideal es que no te aferres a ellas, sino que comprendas lo que aportaron a tu vida: ¿qué aprendiste y cómo cambiaste?”. La actriz agregó: “Se trata de ver a estas personas y estas situaciones como un regalo, como pasos en tu propio desarrollo personal”.
Sofía Vergara también ha estado en el centro de la polémica con Joe Manganiello
Por su parte, Sofía Vergara ha acaparado titulares en las últimas semanas por las declaraciones de su exesposo, Joe Manganiello , sobre su matrimonio y su separación.
En sus memorias, Bloodlines, el actor habló de un episodio ocurrido mientras enfrentaba una enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida. Según su versión, la actriz se negó a abrazarlo durante ese periodo y se burló de su perro Bubbles, a quien adoptó después de atravesar pensamientos suicidas.
Tras la publicación de esas declaraciones, Sofía Vergara reposteó compartió en redes sociales un mensaje de su hijo, Manolo, sobre los hombres narcisistas en que se hablaba de las diferencias entre lidiar con una persona narcisista y relacionarse con hombres que tienen comportamientos saludables.
“Recuerden, chicos… no importa cuánto hagan por un narcisista”, escribió Manolo. “Te guardarán rencor por ello, nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerte quedar como el malo”, continuó.
Vergara acompañó la publicación que compartió con emojis de manos aplaudiendo, copas de champán y una mujer bailando.