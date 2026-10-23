Pareciera que fue ayer cuando dimos a conocer la celebración de los dulces 16 de Valentina Paloma Pinault y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault ya tiene 19 años, es estudiante universitaria del King’s College London y protagoniza su primera portada de revista, al aparecer junto al jugador de rugby, Henry Pollock, en el número de diciembre de Tatler.
Mamá orgullosa: Salma Hayek reacciona a la portada que protagoniza su hija Valentina Paloma, su “nena preciosa”
Al ver la portada y las fotos del editorial, intentamos imaginar cómo se sentiría Salma al respecto. Afortunadamente, la actriz y productora mexicana se encargó de compartir con el mundo su reacción ante este evento.
Así reaccionó Salma Hayek a la portada de Valentina Paloma en Tatler
La reacción de Salma Hayek a la primera portada de revista protagonizada por Valentina Paloma es todo lo que podríamos esperar de una mamá orgullosa que celebra el paso del tiempo y el crecimiento de su hija, pero sin olvidar que —en esencia— siempre la verá como su bebé.
“Te adoro con todo mi corazón, mi nena preciosa”, escribió Salma junto a una galería de fotos que retomó de Tatler para compartir con sus millones de seguidores en Instagram.
“Damas y caballeros: ¡la bebé que salió de mi vientre! Y ahora esta diosa espectacular está en la portada de Tatler”, continuó el mensaje de la veracruzana, quien se convirtió en mamá de Valentina el 21 de septiembre de 2007.
“Valentina, lo que más me llena de orgullo de ti es la persona que eres: tan buena, considerada, cariñosa, divertidísima y simplemente un placer tenerte cerca”, añadió la estrella mexicana, quien actualmente participa en la película Sacrificio: Los Elegidos, junto a Chris Evans, Anya Taylor-Joy y Vincent Cassel.
Valentina Paloma Pinault: una 'chica dorada' en Gucci
En años recientes, Valentina Paloma se ha convertido en una presencia constante en las semanas de la moda en París, donde ha asistido junto con Salma Hayek y su hermana Mathilde Pinault a los shows de las firmas que forman parte de Kering, el conglomerado de lujo propiedad de su familia que engloba a marcas como Balenciaga o Gucci.
Por esta razón no resulta extraño que fuera precisamente un espectacular diseño de Gucci la opción para que la hija de Salma y François-Henri Pinault apareciera en la portada de Tatler, como parte de la edición Little Black Book, en el que se enlista a los 200 solteros más codiciados de Reino Unido y que en esta ocasión encabezan Valentina y el jugador de rugby Henry Pollock.
¿Quién es Henry Pollock, el jugador de rugby que comparte portada con Valentina Paloma en Tatler?
Henry Pollock es una de las jóvenes figuras del rugby inglés. A sus 21 años, el jugador de los Northampton Saints comparte con Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, la portada de diciembre de la revista británica Tatler.
Esta pareja que une los mundos de la moda con el del deporte encabeza el Little Black Book, la selección anual de 200 jóvenes considerados entre los más codiciados de Reino Unido.
Nacido el 14 de enero de 2005 en Inglaterra, Pollock se formó en la academia de los Northampton Saints, con quienes debutó en el primer equipo en septiembre de 2022.
Su ascenso fue rápido. En 2024 conquistó con la selección inglesa sub-20 el Campeonato Mundial de Rugby y, en mayo de 2025, debutó con la selección mayor durante el torneo de las Seis Naciones, partido en el que anotó dos tries ante Gales.
Ese mismo año fue convocado por los British & Irish Lions para su gira por Australia, una distinción que consolidó su proyección internacional.
Fuera de la cancha, Pollock también gana terreno en la moda y el entretenimiento. En marzo de 2026 firmó con Matchroom Talent Agency, del promotor deportivo Eddie Hearn, y comenzó a desarrollar proyectos comerciales y un canal de YouTube.