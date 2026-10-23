Mamá orgullosa: Salma Hayek reacciona a la portada que protagoniza su hija Valentina Paloma, su “nena preciosa”

Al ver la portada y las fotos del editorial, intentamos imaginar cómo se sentiría Salma al respecto. Afortunadamente, la actriz y productora mexicana se encargó de compartir con el mundo su reacción ante este evento.

Así reaccionó Salma Hayek a la portada de Valentina Paloma en Tatler

La reacción de Salma Hayek a la primera portada de revista protagonizada por Valentina Paloma es todo lo que podríamos esperar de una mamá orgullosa que celebra el paso del tiempo y el crecimiento de su hija, pero sin olvidar que —en esencia— siempre la verá como su bebé.

“Te adoro con todo mi corazón, mi nena preciosa”, escribió Salma junto a una galería de fotos que retomó de Tatler para compartir con sus millones de seguidores en Instagram.



Orgullosa mamá: Salma Hayek celebra la portada de Valentina Paloma en la revista Tatler (Instagram / Salma Hayek)

“Damas y caballeros: ¡la bebé que salió de mi vientre! Y ahora esta diosa espectacular está en la portada de Tatler”, continuó el mensaje de la veracruzana, quien se convirtió en mamá de Valentina el 21 de septiembre de 2007.

“Valentina, lo que más me llena de orgullo de ti es la persona que eres: tan buena, considerada, cariñosa, divertidísima y simplemente un placer tenerte cerca”, añadió la estrella mexicana, quien actualmente participa en la película Sacrificio: Los Elegidos, junto a Chris Evans, Anya Taylor-Joy y Vincent Cassel.