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Espectáculos

Joe Manganiello revela imágenes de la gravedad de su enfermedad: Acusa a ex de Sofía Vergara de hacerle vudú

El actor estadounidense Joe Manganiello publicó las fotografías en su cuenta de Instagram como parte de la promoción de su nuevo libro, Bloodlines.
jue 15 octubre 2026 01:04 PM
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Joe Manganiello, Sofia Vergara.
Joe Manganiello, Sofia Vergara. (Getty Images)

Joe Manganiello sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes explícitas de los problemas de salud que enfrentó durante siete años por una enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida.

El actor estadounidense publicó las fotografías en Instagram como parte de la promoción de su nuevo libro, Bloodlines, en el que habla de su experiencia relacionada con una supuesta maldición vudú que, según le habría dicho un chamán, estaría dirigida contra él por una expareja de Sofía Vergara.

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Enfermedad de Joe Manganiello durante matrimonio con Sofía Vergara

El libro fue publicado el 13 de octubre y contiene detalles de la enfermedad que enfrentó. En la publicación, Manganiello incluyó una advertencia sobre las fotografías y explicó las consecuencias físicas que enfrentó durante su enfermedad. Las imágenes muestran parte de la cirugía a la que se sometió, así como las secuelas que dejó en su cuerpo.

“En los días posteriores a la extirpación de mi intestino grueso, mi peso empezó a desplomarse. Acabé perdiendo un total de 60 libras (aproximadamente 27 kg) durante las dos semanas siguientes a la cirugía. Si te fijas bien, puedes ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas”, escribió al describir la primera fotografía.

El actor también compartió una imagen de su abdomen después de una segunda intervención, en la que los médicos retiraron la bolsa de ostomía y reconectaron la parte restante de su aparato digestivo.

“Una imagen de mi abdomen tras la cirugía de reconexión (o anastomosis), en la que se retiró la bolsa de ostomía y se reconectó la parte restante de mi tracto digestivo”, explicó.

La tercera imagen muestra algunas de los problemas en la piel que sufrió durante los siete años que estuvo enfermo.

“Un ejemplo de la multitud de afecciones cutáneas que padecí durante los siete años que estuve enfermo. Mi piel —un órgano del sistema inmunitario— se vio afectada por prácticamente todas las afecciones conocidas, por lo general en combinación”, relató.

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De acuerdo con lo que ha contado en Bloodlines, la enfermedad comenzó a afectar seriamente su vida poco después de casarse con Sofía Vergara en 2015. Durante años enfrentó dolores abdominales, fatiga y otros síntomas que dificultaron que llevara una vida normal. Su condición requirió diversos procedimientos médicos, incluida una cirugía de emergencia en la que le extirparon parte del intestino y tuvo que utilizar una bolsa de ostomía.

Además de hablar de su batalla médica, el actor relató en sus memorias una experiencia que le provocó desconcierto. Según su versión, un chamán cubano con quien habló por teléfono le aseguró que sus problemas de salud estaban relacionados con una supuesta maldición vudú que habría sido realizada por alguien del pasado sentimental de Sofía Vergara.

Manganiello contó que el hombre le dio detalles sobre sus problemas intestinales que, según él, no eran conocidos por algunas personas cercanas a su familia. A partir de esa conversación, comenzó a sospechar de Nick Loeb, exprometido de la actriz colombiana.

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