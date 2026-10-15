Joe Manganiello revela imágenes de la gravedad de su enfermedad: Acusa a ex de Sofía Vergara de hacerle vudú

Enfermedad de Joe Manganiello durante matrimonio con Sofía Vergara

El libro fue publicado el 13 de octubre y contiene detalles de la enfermedad que enfrentó. En la publicación, Manganiello incluyó una advertencia sobre las fotografías y explicó las consecuencias físicas que enfrentó durante su enfermedad. Las imágenes muestran parte de la cirugía a la que se sometió, así como las secuelas que dejó en su cuerpo.

“En los días posteriores a la extirpación de mi intestino grueso, mi peso empezó a desplomarse. Acabé perdiendo un total de 60 libras (aproximadamente 27 kg) durante las dos semanas siguientes a la cirugía. Si te fijas bien, puedes ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas”, escribió al describir la primera fotografía.

El actor también compartió una imagen de su abdomen después de una segunda intervención, en la que los médicos retiraron la bolsa de ostomía y reconectaron la parte restante de su aparato digestivo.



“Una imagen de mi abdomen tras la cirugía de reconexión (o anastomosis), en la que se retiró la bolsa de ostomía y se reconectó la parte restante de mi tracto digestivo”, explicó.

La tercera imagen muestra algunas de los problemas en la piel que sufrió durante los siete años que estuvo enfermo.

“Un ejemplo de la multitud de afecciones cutáneas que padecí durante los siete años que estuve enfermo. Mi piel —un órgano del sistema inmunitario— se vio afectada por prácticamente todas las afecciones conocidas, por lo general en combinación”, relató.