‘Sanxingdui: Future Past’: la primera película china hecha totalmente con IA tiene una fría recepción en cines

Sanxingdui: Future Past, la primera película china generada íntegramente con inteligencia artificial se estrenó este viernes en los cines, en lo que promete ser una dura prueba de taquilla para la floreciente industria tecnológica del gigante asiático con una preventa de boletos que se quedó muy corta.
Según la plataforma de compra de entradas Maoyan, para su jornada inaugural se tendrían programadas más de diez mil proyecciones de este thriller de ciencia ficción.
Sin embargo, la recepción del público en el país asiático fue fría para esta historia futurista en la que la humanidad sufre una devastadora crisis tras entregar la toma de decisiones a superinteligencias y algoritmos. (Cualquier parecido con la realidad ¿es mera coincidencia?).
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Primera película china hecha con IA decepciona en taquilla durante su estreno
Los ingresos por ventas anticipadas de boletos hasta el jueves por la noche alcanzaban unos 65 mil yuanes (poco menos de diez mil dólares), mientras que se pronosticaba que la recaudación total se mantendría por debajo de los cien mil yuanes, solo una fracción del costo total de la producción, de acuerdo con Maoyan.
Jiang Defu, director ejecutivo de la casa productora Bona Film Group, reconoció la tibia recepción que generó el título en una entrevista reciente, pero señaló que la película estaba “rompiendo barreras”.
“Somos los primeros en intentarlo, los primeros en obtener un permiso de estreno en cines y los primeros en ser puestos a prueba por el público”, defendió el ejecutivo en una conversación con el medio especializado Yuli.
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¿De qué se trata ‘Sanxingdui: Future Past’ y quién está detrás de la primera película china hecha con IA?
Sanxingdui: Future Past es una película que combina ciencia ficción, arqueología e inteligencia artificial en una historia que conecta una civilización milenaria con un futuro dominado por los algoritmos.
La trama se inspira en los hallazgos arqueológicos de Sanxingdui, un yacimiento de más de 3 mil años de antigüedad ubicado en la provincia de Sichuan y transcurre en un mundo donde una inteligencia artificial superinteligente extendió su control por el planeta y sumió a la humanidad en una crisis.
La esperanza surge cuando un arqueólogo descubre que siete símbolos grabados en antiguos objetos de bronce podrían contener la clave para resolverla y revelar una conexión inesperada entre aquella civilización y el futuro.
Producida por Bona Film Group, la película representa un experimento para llevar la generación de imágenes mediante inteligencia artificial al formato de largometraje comercial.
El equipo humano detrás del título estuvo integrado por cerca de un centenar de colaboradores, quienes se encargaron del concepto creativo, el desarrollo narrativo, la dirección artística y las decisiones finales.
Por otra parte, la IA generó las imágenes, los personajes digitales, las voces, los efectos de sonido y otros elementos de producción.
Sanxingdui: Future Past también pone sobre la mesa una pregunta para la industria cinematográfica: hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sin que la tecnología desplace la importancia de contar una buena historia.
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China celebra los contenidos hechos con IA en línea pero ve con malos ojos la primera película hecha con esta tecnología
Iris Yang, una espectadora que asistió el jueves a una proyección gratuita de avance, dijo que no habría pagado una entrada para ver la película, dada la calidad de la misma.
"Si la generación por IA pudiera igualar la experiencia cinematográfica de 'Avatar', creo que estaría dispuesta a pagar por ello", dijo.
Los videos generados por IA han ganado popularidad en China. En Douyin, el equivalente chino de TikTok, los cortometrajes dramáticos —o microdramas— generados por IA obtuvieron más de 200 mil millones de vistas sólo en septiembre.
En Hollywood, este auge de la IA ha despertado preocupación entre los trabajadores del cine ante la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo.
Se prevé que el 4 de diciembre se estrene en Estados Unidos una película de ciencia ficción generada por IA titulada Gods Don’t Give Gifts.