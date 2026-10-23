‘Sanxingdui: Future Past’: la primera película china hecha totalmente con IA tiene una fría recepción en cines

¿De qué se trata ‘Sanxingdui: Future Past’ y quién está detrás de la primera película china hecha con IA?

Sanxingdui: Future Past es una película que combina ciencia ficción, arqueología e inteligencia artificial en una historia que conecta una civilización milenaria con un futuro dominado por los algoritmos.

'Sanxingdui: Future Past', primera película china hecha totalmente con IA (Youtube / Bona Film Group)

La trama se inspira en los hallazgos arqueológicos de Sanxingdui, un yacimiento de más de 3 mil años de antigüedad ubicado en la provincia de Sichuan y transcurre en un mundo donde una inteligencia artificial superinteligente extendió su control por el planeta y sumió a la humanidad en una crisis.

La esperanza surge cuando un arqueólogo descubre que siete símbolos grabados en antiguos objetos de bronce podrían contener la clave para resolverla y revelar una conexión inesperada entre aquella civilización y el futuro.

Producida por Bona Film Group, la película representa un experimento para llevar la generación de imágenes mediante inteligencia artificial al formato de largometraje comercial.

El equipo humano detrás del título estuvo integrado por cerca de un centenar de colaboradores, quienes se encargaron del concepto creativo, el desarrollo narrativo, la dirección artística y las decisiones finales.

'Sanxingdui: Future Past', primera película china hecha totalmente con IA (Youtube / Bona Film Group)

Por otra parte, la IA generó las imágenes, los personajes digitales, las voces, los efectos de sonido y otros elementos de producción.

Sanxingdui: Future Past también pone sobre la mesa una pregunta para la industria cinematográfica: hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sin que la tecnología desplace la importancia de contar una buena historia.