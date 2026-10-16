Eugenio Derbez participa en acto político en Estados Unidos: Los latinos 'están siendo atacados e intimidados'

Eugenio Derbez participa en acto político en Estados Unidos

El actor Eugenio Derbez participó el jueves en un evento de respaldo al candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, en el marco del Mes de la Herencia Hispana. En conferencia de prensa en Los Ángeles, el mexicano denunció que la comunidad latina en Estados Unidos “está siendo atacada e intimidada”.

“Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: Si su voto no fuera importante, ¿por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”, cuestionó Derbez ante los asistentes.

Agregó: “Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, que tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder”. También dijo: “Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz”.

Derbez respaldó a Becerra y señaló que el candidato conoce los retos de la comunidad hispana en California, que tiene una población latina cercana al 40 por ciento.

En años anteriores Derbez ha defendido a la comunidad latina en Estados Unidos. En 2017 dijo que era urgente resaltar los valores de los hispanos ante medidas como la cancelación de DACA. En 2015 criticó comentarios de Donald Trump sobre inmigrantes mexicanos. En junio de 2025, en una protesta, afirmó que el trato a trabajadores indocumentados era “absolutamente inhumano” y que “no es lo mismo ser inmigrante sin papeles que ser un criminal”. También ha compartido en redes mensajes de apoyo a migrantes y ha hablado de ayudar con fondos para abogados.

Recientemente, Derbez también habló de su vida personal. Hace unos días, contó que exploró Madrid porque “ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”.

Eugenio vive en California desde hace unos 12 años con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana. Agregó que “tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla” y que quiere retomar la dirección de cine, ahora en inglés.

Entre sus trabajos recientes están la serie El juicio (2026) y el lanzamiento de Studio DRBZ junto a su familia.