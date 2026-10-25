Eugenio Derbez reconoce sus errores como papá y revela qué habría hecho diferente

Durante una entrevista con Despierta América, Eugenio Derbez habló de lo que ha aprendido desde que se convirtió en papá a una edad temprana y de cómo ha cambiado su manera de entender la crianza.

“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor y hoy me doy cuenta que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al 100%”.



La familia Derbez (Instagram/deviajeconlosderbez)

A partir de esa experiencia, el actor compartió un consejo para otros padres: no concentrarse únicamente en dejarles bienes materiales a sus hijos, sino procurar momentos que puedan recordar toda la vida.

“Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás. No pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa, dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”.