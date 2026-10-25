Eugenio Derbez ha dedicado buena parte de su vida a trabajar para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Sin embargo, con los años ha llegado a una conclusión sobre la paternidad: aunque quiso darles estabilidad económica y construir un patrimonio para ellos, el tiempo que pudieron compartir habría sido todavía más valioso.
Eugenio Derbez reconoce sus errores como papá y revela qué habría hecho diferente
Eugenio Derbez reconoce sus errores como papá y revela qué habría hecho diferente
Durante una entrevista con Despierta América, Eugenio Derbez habló de lo que ha aprendido desde que se convirtió en papá a una edad temprana y de cómo ha cambiado su manera de entender la crianza.
“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor y hoy me doy cuenta que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al 100%”.
A partir de esa experiencia, el actor compartió un consejo para otros padres: no concentrarse únicamente en dejarles bienes materiales a sus hijos, sino procurar momentos que puedan recordar toda la vida.
“Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás. No pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa, dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”.
Eugenio Derbez habla de los retos de ser papá joven
Al hablar de los errores y las experiencias que más le han enseñado, Eugenio Derbez volvió a los primeros años de su paternidad. Reconoció que convertirse en padre siendo joven fue una etapa de muchos aprendizajes y que hoy intenta aplicar lo que ha vivido para mejorar su relación con sus hijos.
“Yo creo que de todos. Cuando fui padre joven creo que fue un momento en el que aprendí muchas cosas. Ahora estoy tratando de ser una mejor versión de padre con Aitana, pero aun así creo que, con todo y todo, creo que fui un buen padre desde que desde que era joven, me hacía malabares para estar con ellos y lo lograba”.
El actor no negó los esfuerzos que hizo para estar presente mientras construía su carrera. Sin embargo, sus palabras también reflejan que la manera de ver la paternidad cambia con el tiempo y que, incluso cuando se intenta hacer lo mejor posible, siempre hay cosas que uno reconsidera años después.
Ahora, con Aitana, su hija menor, Derbez busca seguir aprendiendo y encontrar una mejor forma de equilibrar sus compromisos profesionales con la vida familiar.
La lección que Eugenio Derbez quiere compartir con otros papás
A lo largo de los años, Eugenio Derbez ha hablado de las diferencias entre criar a sus hijos en distintas etapas de su vida. Su experiencia como padre joven y la relación que mantiene actualmente con Aitana le han permitido mirar la paternidad desde otra perspectiva.
Su reflexión no significa que reniegue de los esfuerzos que hizo para darles estabilidad a sus hijos. Más bien, reconoce que el trabajo y la intención de construir un futuro mejor pueden ocupar tanto espacio que, al mirar atrás, uno también se pregunta cuánto tiempo pudo dedicar a la familia.
Por eso, el consejo que hoy comparte con otros padres tiene que ver con algo que no se puede sustituir con dinero: estar presentes, compartir experiencias y crear recuerdos con sus hijos mientras crecen.