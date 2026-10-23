Jesse Huerta anuncia que su hija Hanna debutará como cantante en plena polémica con Joy

Jesse Huerta revela que prepara un proyecto musical con su hija Hanna

En una reciente entrevista, el músico habló de los planes que comparte con Hanna y dejó claro que está dispuesto a acompañarla en esta aventura. El anuncio llega en un momento de cambios para Jesse, luego de que confirmara su salida del dúo que formó con su hermana Joy hace más de dos décadas.

“Estamos trabajando juntos para su proyecto, que en su momento van a poder conocer”, adelantó Jesse, quien también aseguró que está disponible para apoyarla al cien por ciento.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el género musical que explorará Hanna, las canciones que prepara o cuándo podría presentar su propuesta, el anuncio marca el inicio de una nueva faceta para la familia Huerta.



Durante la conversación, Jesse compartió un adelanto de lo que está construyendo con su hija mayor. En un fragmento de la entrevista, Hanna aparece cantando, aunque no se especificó qué canción interpreta ni si se trata de material original.

El músico explicó que quiere estar presente en este proceso y acompañarla conforme avance el proyecto. Por ahora, ambos mantienen los detalles bajo reserva, por lo que todavía no hay una fecha confirmada para su debut ni información sobre un posible lanzamiento discográfico.

Hanna, quien tiene presencia en Instagram bajo el usuario @iamhannahuerta, comparte algunos aspectos de su vida cotidiana en redes sociales, pero no ha presentado públicamente todos los detalles de su incursión musical.

Para Jesse, este proyecto representa una oportunidad de compartir con su hija los conocimientos que ha adquirido durante más de 20 años como compositor, músico y productor. Su experiencia al lado de Joy, con quien construyó uno de los proyectos más reconocidos del pop mexicano, podría ser una parte importante de esta nueva etapa familiar.

